PENTAGON: Integrantes dejan Cube Entertainment tras siete años, ¿qué pasará con el grupo?

PENTAGON, uno de los grupos K-Pop más populares debutó en 2016, hace un par de años perdieron a Dawn, luego de que se revelara la relación que el rapero tenía con la solista Hyuna. El grupo continúo con sus actividades; sin embargo, la famosa maldición de los siete años se hizo presente.

La boyband perteneciente a la agencia Cube Entertainment se quedó con un integrante menos debido a la controversía de Dawn y Hyuna, quienes decidieron renunciar e irse a PNation, algo que fue aplaudido por las fans, pues no dudaron en seguir firmes en su relación.

El último regreso de PENTAGON fue en 2021, además algunos de sus integrantes comenzaron el servicio militar, por lo que no han estado activos. Sin embargo, este lunes la agencia publicó un comunicado donde anuncia que algunos de los miembros dejaron la agencia.

PENTAGON comparte su primer mensaje tras la salida de varios integrantes

A través de las redes sociales de Cube Entertainment, se anunció que 5 integrantes de PENTAGON dejaron la empresa. Yeo One, Yan An, Yuto, Kino y Wooseok ya no continuarán bajo la agencia K-Pop, dejando al grupo con con solo tres miembros dentro de la empresa.

Sin embargo, los idols compartieron su primer mensaje en redes sociales y aseguran que continuarán juntos y seguirán promocionando con PENTAGON, esto ante las especulaciones de una posible disolución, pues decidieron no renovar sus contratos con Cube. Se desconoce si los chicos tendrán planes en solitario o si firmarán pronto con otra empresa.

La famosa maldición de los siete años se hizo presente, y es que existe la creencia que pasado este periodo de tiempo en el primer contrato de un grupo, suele haber el riesgo de no renovar o perder algunos integrantes. PENTAGON aseguró que seguirá al lado de sus llamadas UNIVERSE.