¿Mar de Regil se casa?, así sorprendió a sus fans al dar importante noticia | VIDEO

En las últimas horas Mar de Regil se volvió tendencia en redes sociales y en esta ocasión no por presumir su talento como futura diseñadora de modas o por desatar la polémica por vender cuadros a precios elevados, sino por una feliz noticia de la que habrá que quedar a la espera para ver cómo evoluciona con el paso de las semanas, meses e incluso de los años. Pues la influencer despertó rumores de llegar al altar con su actual pareja, ¿pero qué ocurrió en realidad?

La tarde de este sábado 7 de octubre la hija de la actriz Bárbara de Regil compartió una serie de historias a través de su cuenta oficial de Instagram con las que despertó los rumores de que pronto podría llegar al altar vestida de blanco y aunque la noticia emocionó a muchos de sus fans, quienes no dejan de aplaudir su noviazgo, lo cierto es que se trató solo de un malentendido. Aunque el haber recibido un importante detalle podría ser la señal definitiva de lo que le esperaría en el futuro.

En un video que compartió Mar de Regil se le observa disfrutando de la boda de su tía Michelle, quien contrajo nupcias este fin de semana en una lujosa fiesta; sin embargo, en medio de la celebración y realizando cada una de las costumbres y tradiciones de una unión en matrimonio, ella lanzó el ramo sin esperar que su propia sobrina lo recibiría como una señal de esperanza, ya que actualmente se encuentra en una relación. Así lo hizo saber la influencer en un corto video en el que presumió el arreglo floral con mucha emoción.

"Cuando mi tía aventó el ramo de su boda civil, no es su boda-boda, me lo gané yo. Literal yo me aventé y lo gané, así que si mi novio está viendo esto es una señal", dijo en un corto video.