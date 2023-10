‘Guardianes de la bahía': Trata de no parpadear al ver cómo luce la sexy ‘Shauni McClain’ a sus 54 años

Guardianas de la bahía fue una exitosa serie de los 80 y lanzó al estrellato a muchos actores novatos que hasta el día de hoy siguen siendo muy recordados. Una de ellas fue la actriz Erika Eleniak, quien interpretó a Shauni McClain, una de las salvavidas más aguerridas de la serie norteamericana. Sin embargo, su sensualidad no pasó desapercibida y se robó el suspiros de los televidentes.

La heroína que salvaba del peligro a los nadadores en la playa de Santa Mónica, en la costa de Los Ángeles, California, fue una de las más queridas de la trama. Además, su popularidad fue mayor que la del resto del elenco, ya que Eleniak también era una conejita de Playboy.

La actriz contaba con tan solo 20 años cuando se sumó al elenco de la serie. A pesar de que las dos primeras temporadas no cosecharon gran éxito y, en un momento, se consideró la posibilidad de cancelar la producción, se les brindó una última oportunidad. Fue durante la tercera temporada que Guardianes de la Bahía, finalmente, cuando la serie comenzó a ganar popularidad. Sin embargo, Erika Eleniak ya tenía planes diferentes para su carrera y optó por renunciar.

La actriz Erika Eleniak, protagonizó a Shauni McClain, un personaje importante en la serie Guardianes de la bahía. | Crédito: Archivo.

La actriz continuó con su carrera, así que fue parte de varias series y películas para televisión. En 1988, protagonizó The Blob, una película de terror con ciencia ficción. En 1992, apareció en Under Siege, un thriller de acción junto a Steven Seagal. En 1993, protagonizó The Beverly Hillbillies, una comedia basada en la serie de televisión de la década de 1960.

En una entrevista de 2018 con Fox, Eleniak dijo que no se arrepentía de haber dejado el programa justo cuando se estaba convirtiendo en una sensación mundial, y manifestó que no se sentía "cómoda" con el hecho de que se estaba volviendo cada vez más "atrevido".

La última vez que Erika fue parte de la televisión fue en 2006 cuando participó en la cuarta temporada del programa Celebrity Fit Club, en el que dos equipos de celebridades compitieron para perder peso. Se retiró en 2012 y actualmente se dedica a la joyería y tiene un podcast acerca de la alquimia y la espiritualidad.

Eleniak ha estado casada dos veces. Su primer matrimonio fue con el actor y modelo Billy Warlock, de 1992 a 1994. Su segundo matrimonio fue con el nutricionista Philip Goglia, de 1998 a 1999. Tiene una hija, Indyanna, nacida en 2006.

Fotos de Erika Eleniak

La actriz Erika Eleniak, que protagonizó a Shauni McClain en 'Baywatch', contaba tan solo con 20 años cuando se sumó al elenco de la serie. | Crédito: Instagram.

En esos años, la actriz Erika Eleniak, que protagonizó a Shauni McClain en 'Baywatch', también era una de las conejitas de Playboy. | Crédito: Instagram.

La última vez que la actriz Erika Eleniak, que protagonizó a Shauni McClain en 'Baywatch', fue parte de la televisión fue en 2006 cuando participó en la cuarta temporada del programa Celebrity Fit. | Crédito: Instagram.

