En bikini de animal print, Rocío Sánchez Azuara eleva la temperatura e impone tendencia

Vaya revuelo el que causó Rocío Sánchez Azuara la tarde de este sábado 7 de octubre, pues regresó a redes sociales para festejar a lo grande el enorme apoyo que ha recibido por parte de sus admiradores, quienes no sólo la siguen en plataformas como Instagram, sino que también le demuestran su apoyo ahora que triunfa en la televisión con su propio programa. Y como era de esperarse, la conductora no dudó en darles las gracias con un largo mensaje y una foto en bikini.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram donde la guapa conductora compartió la postal en cuestión y con la que se dejó ver más radiante que nunca, y es que demostró que los 60 años son los nuevos 20 si se sabe llevar el look más trendy y combinado con las prendas que rejuvenecen al instante. Por supuesto, la conductora también causó furor al presumir una figura de impacto y torneada al llevar un bonito bañador de dos piezas con el que arrebató suspiros.

La famosa se ha convertido en un ícono de la moda. (Foto: IG @rocio_sazuara)

Rocío Sánchez Azuara luce su figura en Instagram en coqueto bikini y falda de crochet

En la publicación que rápidamente causó sensación entre sus admiradores se observa a Rocío Sánchez Azuara sentada en un balcón y con la playa de fondo para presumir su look playero, fresco, cómodo y femenino con el que se sumó a la tendencia de las prendas con diseño de animal print. Pues según dejó ver, este estampado es magnífico para lucir rejuvenecida y moderno, así como otros detalles que no pasaron desapercibidos por sus fans.

De su look lo que más llama la atención es un top de escote strapless con el que presume los hombros y unos brazos fuertes, aunque el toque más moderno y femenino se lo llevan las cintas que se atan por todo el abdomen y hasta la cintura hasta hacerla más pequeña y diminuta, ¿le darías una oportunidad? Para completar esta pieza tan chic no puede faltar un diseño de animal print con el que se convirtió en la sensación del fin de semana.

Por otro lado y a diferencia de otras ocasiones, Rocío Sánchez Azuara no dejó ver la parte inferior de su bikini, aunque no dudó en combinar la parte superior con una coqueta minifalda blanca con la que recuperó la fiebre por las prendas de crochet y además el estilo boho chic que es magnífico para lucir elegante durante un viaje a la playa. Finalmente, la conductora apostó por unos lentes de sol que la hacen ver más radiante ante sus fans.

Así incendió la red. (Foto: IG @rocio_sazuara)

Rocío Sánchez Azuara agradece a sus fans

Además de su look en bikini de animal print, algo que los fans de la conductora de "Acércate a Rocío" no dejaron pasar es que en su foto también destaca un llamativo globo plateado con un grabado de "500 k", mismo que llevó para agradecerles a sus fans que no han dejado de apoyarla y que, por el contrario, la siguen desde sus cuentas oficiales.

"Hace unas semanas llegamos a un millón de suscriptores en el canal de YouTube de Acércate a Rocío y hoy celebro que mi canal personal ha alcanzado 500 mil Infinitas gracias a todos por su apoyo, este importante logro no fuera posible sin ustedes. Que las bendiciones se les multipliquen y vamos por más", fue el mensaje que compartió con sus seguidores.

