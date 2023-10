Netflix México: 'La luz que no puedes ver', la nueva miniserie que conmoverá tus sentidos y debes de ver

Prepárate para una montaña rusa emocional con la Segunda Guerra Mundial y con la miniserie más esperada del año. La luz que no puedes ver, basada en la novela homónima ganadora del Pulitzer, llega a Netflix en noviembre de 2023 para iluminar tu pantalla y tu corazón.

Shawn Levy el crack de Netflix detrás de esta miniserie

El director detrás de Stranger Things y Free Guy, Shawn Levy, nos trae esta nueva joya original de Netflix que promete derretir hasta el corazón más frío. La trama se centra en la conexión humana en tiempos de guerra y la esperanza que se mantiene viva incluso cuando todo parece perdido.

Shawn Levy director de Stranger Things serie de Netflix y Free Guy película. | Créditos: Composición El Heraldo.

Trama

La luz que no puedes ver narra la emotiva historia de Marie-Laure Leblanc, una joven francesa ciega refugiada con su tío, y Werner Pfennig, un talentoso adolescente alemán con una habilidad extraordinaria para reparar radios. Su conexión secreta desafiará las adversidades y te hará creer en la humanidad una vez más.

Marie-Laure Leblanc, una joven francesa ciega. Escena del avance de la miniserie La luz que no puedes ver de Netflix. | Créditos: Captura de Youtube.

Werner Pfennig, un talentoso adolescente alemán con una habilidad extraordinaria para reparar radios. | Créditos: Captura de Youtube.

Elenco de lujo

El elenco de ensueño de esta serie incluye a Aria Mia Loberti, Mark Ruffalo, Hugh Laurie, Louis Hofmann, Lars Eidinger y Nell Sutton. Prepara tus pañuelos, porque estas actuaciones te harán gozar y llorar en cada episodio. Esto es algo que se puede comprobar en el primer tráiler, que además cuenta con un soundtrack muy emotivo.

La anticipación es palpable, y no es para menos, ya que La luz que no puedes ver es la adaptación televisiva de una obra literaria que conquistó al mundo en 2015. La historia que conmovió a los críticos y lectores ahora llega en forma de una miniserie de cuatro partes, garantizando horas de suspenso y emoción. Esta miniserie promete mostrarnos la capacidad de la humanidad para encontrar esperanza y amor incluso en los momentos más oscuros de la historia.

Así que, marca tu calendario, prepara las palomitas y asegúrate de estar suscrito a Netflix, porque La luz que no puedes ver está a punto de llegar y promete ser la experiencia televisiva más emocionante del año. No te pierdas esta historia de coraje, amor y supervivencia en medio de la Segunda Guerra Mundial. ¡Tu corazón no estará preparado para lo que está por venir!

