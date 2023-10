La ex de Marc Anthony revolucionó la tendencia en traje de baño

Marc Anthony siempre se ha destaco por estar rodeado de muchas bellas mujeres y una de ellas es Shannon de Lima. Esta modelo venezolana es la cara de importantes campañas publicitarias a nivel internacional y lo enseña en la red social de la camarita con mucha soltura y sin nada de vergüenza a lo que dirán.

Shannon de Lima acumula más de dos millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram que son de todas las latitudes que están al pendiente de sus movimientos y publicaciones. Para ellos, la joven de 34 años comparte sus mejores posados y looks ya que es dueña de una belleza única.

Shannon de Lima. Fuente: Instagram @shadelima

En bikini, Shannon de Lima cautiva a todos sus seguidores

La ex de Marc Anthony cuanta con una trabajada figura producto de su constancia con el ejercicio físico y la buena alimentación, además enseña en la red postales de sus viajes, el detrás de escena de su trabajo y momentos con amigos y familiares desde la playa, uno de sus lugares preferidos.

Ahora Shannon de Lima impactó a todos en la red al posar con un traje de baño de dos piezas color negro. "Feliz día libre" escribió la modelo junto a esta postal que arrasó con miles de likes y cientos de comentarios donde destacaron su talento para posar ante la cámara y por supuesto, uno de los mejores rostros del modelaje.

Shannon de Lima. Fuente: Instagram @shadelima

La ex de Marc Anthony nos sigue regalando estas grandes postales a pensar que ya el calor se encuentra en retirada por este hemisferio. Definitivamente ella es una provocadora, que no tiene problema con su cuerpo y porque no mostrarlo al mundo todo el tiempo. Esperemos que siga con este espíritu libre.

