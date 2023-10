Jacky Ramírez: 3 atrevidos outfits con los que elevó la temperatura en Instagram

Pese a que Jacky Ramírez no ha aparecido en televisión durante los últimos meses, la exparticipante de reality shows como “Acapulco Shore” y “Survivor” ha logrado mantener sus niveles de popularidad gracias a su intensa actividad en redes sociales donde ha logrado posicionarse como uno de los máximos sex symbols de la farándula y será precisamente de esta faceta de la influencer de la que hablaremos en esta ocasión pues te mostraremos los 3 outfit más atrevidos con los que ha paralizado a todo Instagram.

Como bien se sabe, Jacky Ramírez saltó a la fama gracias al programa de “Enamorándonos”, programa en el que aunque no encontró el amor sí logro llamar la atención de los productores de “Acapulco Shore”, quienes la invitaron a participar en el famoso programa que hizo que su fama explotara gracias a su extrovertida y controversial personalidad.

Luego de algunas temporadas en “Acapulco Shore” Jacky Ramírez regreso a la televisión abierta con “Survivor” y aunque tampoco ganó el hecho de participar en este reality show de TV Azteca le valió aumentar su popularidad debido a que llegó a nuevos públicos, no obstante, tras los c cambios que sufrió la televisora en el área de dirección de contenidos no ha vuelto a participar en algún programa, por lo que ha tenido que recurrir a las redes sociales para mantenerse vigente.

Jacky Ramírez explota su belleza para brillar en redes sociales

Debido a la falta de oportunidades en la televisión, Jacky Ramírez se vio obligada a buscar nuevas opciones para mantener su fama y fue así como comenzó una carrera dentro de la industria musical y aunque ha tenido un buen recibimiento todavía no ha logrado despegar del todo, sin embargo, donde ha tenido un éxito arrollador es en la venta de contenido exclusivo.

Hasta el momento, se desconoce cuánto dinero es que Jacky Ramírez genera por derrochar belleza y sensualidad en la famosa plataforma azul, sin embargo, durante los últimos meses ha sido muy disciplinada para no descuidar a sus suscriptores pues de manera recurrente genera contenido y realiza distintas dinámicas para mantener cautivos a sus admiradores.

Jacky Ramírez reta a la censura de forma recurrente

Cabe mencionar que, Jacky Ramírez también se ha mostrado interesada en aumentar su número de seguidores, por lo que es recurrente que en Instagram dé algunas probaditas del contenido que publica en su página azul, no obstante, esta situación la ha puesto en más de una ocasión al borde de la censura, pero esto parece no importarle con tal de mantenerse como uno de los máximos sex symbol de la farándula.

