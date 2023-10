Hospitalizan de emergencia al actor Kevin Spacey, esto se sabe sobre su salud

El actor estadounidense, Kevin Spacey, de 64 años de edad, tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Uzbekistán debido a que experimentó el adormecimiento de su brazo izquierdo por varios minutos, por lo que se creía que estaba al borde de sufrir un ataque cardiaco, no obstante, se informó que luego de haber sido atendido por especialistas el protagonista de “House of Cards” fue dado de alta debido a que su corazón se encuentra en perfectas condiciones, sin embargo, no se ofrecieron más detalles.

Tuvo que ser trasladado a un hospital Foto: Instagram kevinspacey