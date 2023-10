Dayanara Torres en minifalda blanca confirma la tendencia con más estilo del otoño

Dayanara Torres, La Miss Universo 1993, se la ve mucho por el programa de entretenimiento que transmiten en Univision, y sí, se trata de ‘El Gordo y La Flaca’ donde ha tenido una gran receptividad por como conduce el espacio cuando uno de sus presentadores no puede asistir al estudio por algún problema de agenda personal.

En Instagram (red social favorita) o la televisión, la puertorriqueña siempre deja poco a la imaginación de aquellos que se mantienen atentos a cada paso que da en su carrera profesional, así como el contenido que hace público en la red social, donde supera el millón de seguidores.

Daynara Torres. Fuente: Instagram @dayanarapr

Dayanara Torres en minifalda rompe el silencio sobre su soltería

Dayanara Torres decidió ponerse una minifalda con una camisa de gran escote y unos tacones marrones para contar intimidades de su vida. “Lo más importante es que, a nuestra edad, en esta etapa que estamos viviendo, si uno se da cuenta que no es la persona para ti, para el resto de tu vida, pues lo mejor es hablarlo como personas”, mencionó en el programa.

Con un post en su Instagram la ex Miss Universo continuó: “Le deseo lo mejor. Lo respeto muchísimo. Lo admiro muchísimo, pero sí, uno tiene que pensar en su futuro. Y yo estoy bien, eso es otra cosa. La gente piensa que no estás feliz, y no, gente, yo soy feliz, yo soy una persona bendecida“, le explicó a la conductora Lili Estefan.

Daynara Torres. Fuente: Instagram @dayanarapr

Dayanara Torres siempre fue de no ocultar nada de sus sentimientos y a la misma vez verse espléndida en cada paso que da. Es por eso que nosotros no nos quedamos con las declaraciones sino más bien con su look que es ideal para comenzar un invierno de soltería y puro goce.

