Cazzu y Christian Nodal: este es el nombre que habrían elegido para su bebé

La cantante argentina, Cazzu, causó un gran furor en redes sociales durante las últimas horas debido a que difundió una fotografía con la que habría revelado cuál es el nombre que eligió para la hija que tuvo con Christian Nodal, por lo que, como era de esperarse, la noticia emocionó a a todos sus fans.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Cazzu difundió una foto de su heredera, quien estaba utilizando una playera blanca y dicha prenda tenía estampado en letras estilo grafiti la palabra “Alma”, por lo que se cree que es así como la rapera y Christian Nodal decidieron llamar a su primogénita, quien nació el pasado 14 de septiembre en territorio argentino.

"Alma" sería el nombre que Cazzu y Nodal eligieron para su hija. Foto: IG: cazzu

Es importante señalar que Cazzu señaló que esta playera fue un regalo hecho por Nicky Nicole, una de sus mejores amigas de la industria musical y quien precisamente se encuentra realizando una gira llamada "Alma", por lo que es muy probable que la menor no lleve este nombre, sin embargo, los fans de la mediática pareja sugirieron que se le quede ese nombre pues tiene un gran significado, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando alguno de los felices papás pueda salir a confirmar el nombre de la bebé

Cazzu difunde su primera foto en familia

En otra publicación también realizada en Instagram, la trapera que se hace llamar “Nena Trampa” también se dio a la tarea de agradecerle al equipo de doctores que la atendió durante todo su embarazo y el parto, por lo que acompañó dicho post con una postal en la que apareció la feliz familia acompañada de los dos galenos.

“Gracias a nuestros docs, por cuidadnos a los 3. Gus y Maxi, los quiero mucho” fue el texto que escribió la rapera argentina, quien como se dijo antes, dio a luz a su primogénita el pasado 14 de septiembre en su natal argentina donde tienen planeado quedarse por al menos unos cuantos meses antes de que emprendan un viaje por territorio estadounidense a bordo de una casa rodante tal como lo reveló el intérprete de “Botella tras botella” hace unas semanas para una prestigiosa revista.

Cazzu dio a luz a su primogénita el pasado 14 de septiembre. Foto: IG: cazzu

¿Cómo es la vida de Cazzu y Nodal tras convertirse en padres?

Luego del nacimiento de su hija, Cazzu y Christian Nodal no se han dado tiempo para atender a la prensa o conceder una entrevista en la que puedan detallar cómo es que están viviendo sus primeras semanas como padres, sin embargo, por lo que se ha podido ver en redes sociales y por algunas entrevistas que concedieron previo al parto se sabe que la rapera por ahora solo está enfocada en el cuidado de su heredera y todavía no tiene planes de volver a los escenarios o meterse a un estudio de grabación pues no quiere perderse ningún detalle del crecimiento de su hija.

Por su parte, Christian Nodal ha tenido que cumplir con algunos compromisos que ya tenía pactados, sin embargo, en cuanto tiene la oportunidad regresa a Argentina para estar al tanto de su familia y como se mencionó antes, entre sus planes a corto plazo está realizar una gira por territorio estadounidense a la cual pretende llevar a su familia a bordo de una casa rodante para no despegarse de ellas ni un solo momento.

