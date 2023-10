“Me vetaron de Hoy”: Sergio Mayer confiesa el motivo por el que no puede aparecer en el matutino de Televisa

Durante las últimas horas el nombre de Sergio Mayer ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que dio a conocer que la producción de “Hoy” decidió vetarlo del programa debido a que existe cierta tensión entre él y uno de los conductores más queridos de este espacio televisivo, por lo que a continuación te contamos todo lo que se sabe sobre esta nueva polémica del exparticipante de “La Casa de los Famosos”.

Estas declaraciones de Sergio Mayer fueron vertidas durante su participación en la última emisión de “Miembros Al Aire” donde José Eduardo Derbez fue claro y cuestionó al exGaribaldi sobre el motivo por el que se había negado a asistir al programa y en esa misma frase preguntó si era por Paul Stanley, por lo que el actor se sinceró y aseguró que sí pues se había enterado que el conductor de “Hoy” no quería compartir pantalla con él y reveló que precisamente por eso, el hijo de Paco Stanley se ausentó del programa de Unicable.

“La neta, la neta, la neta yo me enteré que Paul dijo que si yo venía él no venía y me estoy dando cuenta que sí e hizo lo mismo en Hoy, me vetaron de Hoy y ahorita llegó y no está el pinch* Paul que yo venía a pedirle sus recetas porque es lo único que sabe hacer el cabr*n, cocinar y hacerla de pe*o”, fueron las palabras que dijo Sergio Mayer, sin embargo, ya no pudo ahondar en el tema debido a que los conductores de “Miembros al Aire” cambiaron rápidamente la conversación.

Hasta el momento, Paul Stanley no ha emitido ninguna declaración sobre el supuesto veto en Hoy para Sergio Mayer, ni ningún otro miembro del equipo de conductores ha hecho lo propio, pero se espera que sea en los próximos días cuando salgan a aclarar si realmente el exGaribaldi ya no es bienvenido en el exitoso matutino de Televisa.

¿Por qué hay tensión entre Paul Stanley y Sergio Mayer?

La relación entre Paul Stanley y Sergio Mayer en “La Casa de los Famosos” siempre fue sumamente ríspida pues para empezar el conductor de “Hoy” constantemente nominaba al también político y su justificación siempre fue que era por estrategia al considerarlo uno de los competidores más fuertes, no obstante, el esposo de Issabela Camil lo asumió como algo personal y debido a ello en más de una ocasión confrontó al presentador, incluso en alguna ocasión lo llamo “chistín” debido a que considera que su humor ni su personalidad eran auténticas.

Cabe mencionar que, antes de que Paul Stanley saliera expulsado supuestamente arreglaron sus diferencias, sin embargo, con estas recientes revelaciones de Sergio Mayer quedó demostrado que todavía hay tensión entre ambas celebridades por lo que la polémica podría seguir creciendo y dando de qué hablar.

