"Este año es de reprobar": la insólita respuesta de Yeri Mua tras reprobar todas sus materias

A pesar de que Yeri Mua supuestamente se había comprometido con sus estudios desde que empezó la universidad, al parecer esto no sería del todo cierto, ya que recientemente reveló que había reprobado todas sus materias. La influencer dio a conocer la razón por la que le fue tan mal este semestre, por lo que sus motivos causaron mucha polémica en redes sociales, en donde muchos usuarios dicen que no están sorprendidos de los resultados poco favorables.

Hace unos meses, la creadora de contenido originaria de Veracruz anunció que se había inscrito a una licenciatura para cursar sus estudios universitarios, esto con el fin de que la respaldaran sus conocimientos y cada vez se redujeran las críticas en su contra. Sin embargo, desde que entró a la institución ha dado de qué hablar debido a sus accidentes, comentarios y hasta su forma de vestir, ya que usa la ropa reveladora que la caracteriza.

La influencer comenzó su carrera esta ciclo escolar FB @yerimua

¿Cuántas materias reprobó Yeri Mua?

Recientemente, la intérprete de "Chupón" hizo un live en sus redes sociales en las que actualizó a sus seguidores sobre cómo la estaba pasando en la escuela, y fue en ese momento en la que confesó que había reprobado todas sus materias de este semestre, sin embargo, no dio a conocer de cuántas se trata. La llamada "Bratz Jarocha" destacó que fue su coordinadora la que le hizo saber que estaba mal en el curso, por lo que se sorprendió mucho al conocer la noticia.

“Ahorita llevo las materias por detrás, ando muy atacada con lo que me dijo mi coordinadora. Me dijo: ‘Traes todas las materias bien reprobadotas’, pero pues manas, no hay nada que un extraordinario no arregle o al menos que me lleve las materias”, dijo en su transmisión en vivo Yeri, quien destacó que no tuvo tiempo de centrarse en sus estudios este año, no obstante, dejó ver que el próximo se va a aplicar para poder continuar con sus estudios.

¿Por qué reprobó Yeri Mua?

“Yo creo que de aquí al 2024 yo ya le voy a echar ganas al semestre, pero ahorita este 2023 no me dieron muchos tiempos como de echarle ganas al semestre, como que este año es de reprobar materias y el siguiente es de aplicarte”, añadió la joven, quien aparentemente no está preocupada con sus resultados, pues como dijo tiene la posibilidad de pasar algunas de esas materias en extraordinario, entre otras modalidades, dependiendo su universidad.

Yeri aseguró que no tuvo tiempo para estudiar IG @yerimua

En tanto, los usuarios de redes sociales reaccionaron a sus declaraciones y aseguraron que no estaban sorprendidos al verla reprobar la universidad. “No esperaba más”, “Sigo sin entender por que hacen famosas a estas personas de verdad”, “Era de esperarse, ella anda ocupada en su trabajo, pero esperemos no desista, ánimo Yeri” y “Esperaba que me callara la boca cuando entro a la universidad, pero bueno es lo que se esperaba de ella”, son algunos de los comentarios tanto a su favor como en contra.

