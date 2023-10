Christian Nodal se fue a vivir a Argentina y ahora el sale a hacer el super sin guardaespaldas: “Volví a sentirme como un humano

La historia de amor de Cazzu y Nodal no lleva mucho tiempo, pero en lo que tienen de conocerse hasta convertirse en padres han pasado por importantes momentos y situaciones que ahora los hace estar más unidos como pareja sentimental y del cual asegura se sienten en paz y muy felices o al menos así lo declaró el grupero.

El cantante mexicano recientemente contó en una entrevista que dejó México, su país natal para mudarse a Argentina, de donde es originaria su novia Cazzu y quien hace unos días se convirtió en madre de su primera hija, el joven hizo algunas declaraciones respecto a su nueva vida que dejaron a sus fanáticos impactados.

Según las palabras del propio Nodal ahora se siente más humano y puede hacer cosas que antes eran inimaginables para él, dice que vive en el campo, que sus vecinos están muy lejos de su hogar, que puede andar sin guardaespaldas e incluso hasta sale a manejar y que él mismo realiza las compras de las cosas que necesita.

“Vivo en un campo donde no se me cruza nadie con quien platicar, están unos vecinos muy allá a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos, unos matecitos y las vistas son preciosas, no te puedo explicar cómo se ve el cielo, ahí me la paso viendo películas, voy yo hago mis compras, yo manejo no traigo seguridad”, es lo que explica en la charla.