3 signos que siempre sufren por amor, lo dan todo y nunca reciben cariño, según el tarot

Este año ha estado lleno de experiencias y vivencias con las que hemos formado memorias, pero para muchas personas han habido situaciones en donde han terminado lastimadas por culpa del amor no correspondido y aunque es cierto que la vida puede cambiar inesperadamente de un día para otro, quienes nacieron bajo los signos de Virgo, Libra y Sagitario saben que el corazón roto fue su "evento canónico" de estos meses.

Los tres signos zodiacales que fueron lastimados este 2023

Recuerda que el amor es una parte fundamental de la experiencia humana, y aunque a veces pueda traer desafíos, también es fuente de alegría, crecimiento y aprendizaje, y si bien es cierto que este año tu corazón ha experimentado altibajos y algunas decepciones, esto no significa que no puedas seguir amando y siendo amada, por lo que Virgo, Libra y Sagitario no deben desesperarse por encontrar el amor.

Lo más importante es que te entregaste con sinceridad y pasión, y eso es lo que realmente cuenta, porque es la esencia de tu ser.

Fotografía: Freepik.

Virgo : tu entusiasmo inicial a menudo se desvanece rápidamente, y tu afinidad por la soledad te hace propensa a retirarte al menor inconveniente y aunque la timidez puede llevarte a guardar rencores, recuerda que si alguien te lastimó, alejarte fue la mejor decisión.

: tu entusiasmo inicial a menudo se desvanece rápidamente, y tu afinidad por la soledad te hace propensa a retirarte al menor inconveniente y aunque la timidez puede llevarte a guardar rencores, recuerda que si alguien te lastimó, alejarte fue la mejor decisión. Libra : enamorarte lleva tiempo y confianza, y una vez que te entregas, esperas reciprocidad, por lo que estos meses han sido de reflexión, cuestionando tu felicidad y la relación; indaga en tu corazón, sé valiente y decide entre amar o seguir adelante.

: enamorarte lleva tiempo y confianza, y una vez que te entregas, esperas reciprocidad, por lo que estos meses han sido de reflexión, cuestionando tu felicidad y la relación; indaga en tu corazón, sé valiente y decide entre amar o seguir adelante. Sagitario: no te sientas culpable por no cumplir expectativas en una relación que no te hace feliz, estos meses han sido desafiantes, pero no te cierres a nuevas oportunidades. Si tu corazón late, confía en él y no dejes que el miedo te impida avanzar.

Aprovecha estas experiencias para fortalecerte y seguir adelante con la certeza de que el amor, en sus diversas formas, seguirá siendo una parte importante de tu vida.

Fotografía: Freepik.

Recuerda que el éxito en las relaciones no depende solo de tu signo zodiacal, sino también de la comunicación, el respeto y la compatibilidad con tu pareja y ten presente que lo más importante es que te entregaste con sinceridad y pasión, y eso es lo que realmente cuenta, porque es la esencia de tu ser, las cicatrices que puedas llevar contigo solo serán un recuerdo, un testimonio de tus vivencias que te ayudará a ser más cuidadosa en el futuro.

