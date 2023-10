José Eduardo Derbez explota contra el "Negro" Araiza y Paul Stanley, así les reclamó: "desgraciados"

El famoso conductor de televisión, José Eduardo Derbez se robó todos los reflectores en el mundo de la farándula después de lanzar un fuerte comentario dirigido a Paul Stanley y Raúl "Negro" Araiza, dos de las máximas figuras del "programa Hoy".

Fue en la reciente transmisión del programa "Netas Divinas" en donde el hijo del comediante, Eugenio Derbez, puso en su lugar a los conductores del matutino de Televisa, quienes inmediatamente expresaron su cara de asombro y de incertidumbre.

En el programa de Unicable "Miembros Al Aire" los conductores -José Eduardo Derbez, Leonardo de Lozanne, Paul Stanley, Raúl "Negro" Araiza y Jean Duverger- estaban hablando del trabajo y de las que relaciones que pueden surgir con los compañeros.

Fue en ese momento cuando José Eduardo Derbez tomó la palabra para decir que siempre es bueno salir a comer y a beber con los compañeros de trabajo para formar un lazo de confianza. El joven conductor fue interrumpido por Paul Stanley, quien le cuestionó por qué siempre involucra al alcohol.

Sin guardarse nada el protagonista de la serie "De Viaje con los Derbez" recordó que en una ocasión invitó a Paul Stanley y a Raúl "Negro" Araiza a comer e incluso pagó la cuenta, sin embargo, lamentó que nunca lo volvieron a invitar. Los conductores del "programa Hoy" se limitaron a reír.

"Me pasó con estos dos desgraciados, invité a comer a estos dos (Paul Stanley y Raúl "Negro" Araiza), les pagué la cuenta y no me volvieron a invitar", reclamó.