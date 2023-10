¿Nodal y Peso Pluma preparan colaboración?, con esta foto anuncian el dueto más esperado

Hablar de grandes exponentes de regional mexicano es sin duda mencionar a Peso Pluma quien actualmente lidera las listas de popularidad a nivel mundial y otro de los artistas más exitosos de los últimos años es Christian Nodal quien ha llenado grandes recintos con su “Forajido tour” tanto en México, LATAM y Estados Unidos.

Recientemente, ambos artistas sorprendieron a sus seguidores al compartir una fotografía en donde aparecen juntos y en lo que parece ser un estudio de grabación, lo que desató las suposiciones de una colaboración entre ambos intérpretes de regional mexicano.

Foto: IG @pesopluma

Los cantantes se reunieron y tienen emocionados a su público

Sin duda, el que las voces de Peso Pluma y Nodal se unan sería una gran explosión de talentos pues cada uno en sus carreras han logrado grabar grandes colaboraciones, por lo que un dueto de ambos es algo que no se veía venir pero que ya tiene emocionados a sus fanáticos.

Cabe señalar que en alguna entrevista Nodal había hablado sobre Peso Pluma reconociendo su labor en el regional mexicano con los corridos tumbados a nivel mundial.

"Todo este movimiento del 'tumbado' y todo esto está en su mero momento... y a mí me da gusto, porque está haciendo cosas que no se habían hecho, creo, que nunca", dijo Nodal

Por su parte, Peso Pluma no ha mencionado nada sobre Nodal ni la fotografía que recién compartieron, sin embargo, se espera que pronto alguno de los dos cantantes den noticias sobre su reunión, pues sus fanáticos ya desean saber más sobre si grabarán un tema juntos o no.

“Woooooow se viene. Tremendo hit del mundo mundial,” “Dos grandes plebones de la músika regional! Me encantan los dos!!”, “Ahora sí se prendió el cerro”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Otros usuarios de redes sociales creen que Nodal podría ser uno de los invitados especiales al concierto de Peso Pluma en la CDMX el próximo 11 de noviembre en el Foro Sol, recinto que abarrotó en el pasado mes de mayo el intérprete de temas como “De los besos que te di”.

Foto: IG @pesopluma

¿qué sorpresa preparan?

Por su parte Nodal sigue con su “Forajidos tour” en Estados Unidos y disfrutando de su etapa como papá a lado de su novia Cazzu, pues cabe mencionar que el pasado 14 de septiembre dio la bienvenida a su primogénita.

Si bien, Nodal ya tiene algunos años siendo el favorito del público, al inicio de su carrera el cantante también llamó la atención, pues cabe mencionar que él fue uno de los primeros exponentes en presentarse ante sus como un artista no convencional ya que dejó atrás los trajes tradicionales del regional mexicano.

Y es que Nodal fue uno de los exponentes que llamó la atención por los tatuajes y su manera de vestir, lo cual estaba muy alejada de los cantantes convencionales de banda y rancheros.

Foto: IG @nodal

El cantante de regional mexicano llegó a imponer su estilo

Años más tarde, Peso Pluma haría lo propio con su estilo relajado en shorts, tenis y jerseys holgados, sin embargo, en su potente voz dejaría con la boca abierta a más de uno, pues como él lo dijo en una entrevista nunca lo verán usar ni botas ni sombrero.

“Sombrero no, ni botas, no, no, creo que es un estereotipo muy marcado en los mexicanos, creo que le estamos queriendo tratar de dar vuelta a la página e innovar, mostrarle a los chicos que así cantes cumbia, reguetón, tu puedes ponerte lo que quieras”, explicó Peso Pluma