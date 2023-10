Beatriz Adriana está de luto, anuncia su hermana en redes sociales: "acaba de partir al cielo"

Sin duda alguna, una de las mujeres más queridas en el gremio artístico de nuestro país es Beatriz Adriana, quien con sus interpretaciones se ha ganado el corazón de su público, y aunque no ha tenido una vida sencilla, la cantante de 65 años de edad ha sabido salir adelante de todo, sin embargo, esta mañana nuevamente el luto llegó a su vida.

La mañana de este lunes 23 de octubre, la cantante Beatriz Adriana anunció a través de sus redes sociales oficiales el fallecimiento de su querida hermana Yudith, ante esto, fanáticos, amigos y algunos representantes de los medios de comunicación dieron el pésame a la intérprete de “La Basurita”.

Foto: FB Beatriz Adriana

La cantante nuevamente enfrenta el dolor de despedirse de un ser querido.

Como lo mencionamos anteriormente en punto de las 6:36 am, Beatriz Adriana compartió con sus seguidores de Facebook la lamentable noticia del fallecimiento de su querida hermana Yudith.

Sin dar más detalles del fallecimiento de su hermana, la cantante compartió un breve mensaje dejando ver el gran dolor que le causa la partida de Yudith a quien amará eternamente.

Foto: FB Beatriz Adriana

Así anunció la muerte de su hermana

Debido a lo anterior es que, hasta la redacción de esta nota, se desconoce los motivos del fallecimiento de la hermana de la cantante, sin embargo, en redes sociales ya circula una esquela en donde fanáticos de Beatriz Adriana lamentan el fallecimiento de Yudith Flores.

Foto: especial

El gremio artístico, amigos y fanáticos de Beatriz Adriana se unen a su pena

Tan solo unas horas antes de anunciar el fallecimiento de su hermana, Beatriz Adriana había compartido con sus seguidores la gran emoción que la embargaba pues ya estaba preparando una gran sorpresa para ellos, incluso, anunció que este lunes 23 de octubre a las 17:00 horas se estaría conectando en una transmisión en vivo para poder platicar con sus fanáticos.

Foto: FB Beatriz Adriana

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Beatriz Adriana se enfrenta al dolor de haber perdido a un ser querido, pues sin duda, su vida se vio marcada con el asesinato de su hijo Leonardo en el año 2000.

De acuerdo con una entrevista que ofreció Beatriz Adriana al programa “Con un nudo en la garganta”, su hijo conoció a Aquiles Bergis quien rápidamente se hizo su amigo y le propuso un nuevo negocio, debido a esto, Leonardo viajó a Tijuana para ver el funcionamiento de éste mismo.

En el viaje, Leonardo además de ver lo del negocio, también lo tomó como unas vacaciones, sin embargo, luego de varias semanas, el 14 de julio de 2000 Beatriz Adriana recibió una llamada por parte de la familia Bergis la cual le anunciaba que su hijo estaba en peligro.

“Yo estaba en mi casa durmiendo cuando suena el teléfono y me habla Temis, y me dice: ‘¿señora Beatriz Adriana?’ sí, a las 4 de la mañana una cosa así antes de las cuatro, no sé; ‘Habla Temis, hermano de Aquiles, es que secuestraron a Aquiles y Leonardo andaba con él’, entonces pegué un grito ¡¿Como?!, ‘Vengase para Tijuana?”, reveló Beatriz Adriana

Ante este avisó, la intérprete de “La Basurita”, saltó de la cama y se puso un pantalón para inmediatamente viajar a Tijuana. Aquiles, amigo de Leonardo a su vez se estaba comunicando con su familia y pedían 800 mil dólares para la liberación de ambos.

La cantante comenzó a movilizarse para juntar el dinero que les pedían y así poder tener a su hijo de regreso sano y salvo, pero esto no ocurrió así pues los captores de Leonardo y Aquiles los asesinaron antes de que se juntara la cifra solicitada.

“Yo les doy todo…yo les suplicaba pero no, gente que no conoce a Dios, que no tiene sentimientos, le ataron sus manitas a mi hijo y le dieron un tiro en su cabeza, me lo tiraron en un baldío en donde dicen tiraban basura…le robaron hasta los zapatos”, dijo Beatriz Adriana entre lágrimas