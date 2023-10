"Sabrina, la bruja adolescente": Mira cómo lucen ‘Morgan’ y ‘Roxie’, las mejores amigas de la universidad de Sabrina

Hace 27 años se estrenó Sabrina, la bruja adolescente y rápidamente se convirtió en una de las series más vistas de aquellos tiempos. La sitcom protagonizada por Melissa Joan Hart hizo que muchos quisiéramos tener magia para lograr resolver todos nuestros problemas de juventud y también de nuestra vida adulta. Sin embargo, muchos nos identificamos con este gran personaje que sigue siendo muy recordado.

En la quinta temporada, Sabrina se despide de la escuela e inicia su vida como universitaria. Esto hace que tenga que salir de la casa de sus tías y compartir una residencia con varios compañeros. Es aquí donde conoce a Morgan y Roxie. Al inicio, las chicas se llevaban muy mal, pero luego se convierten en las mejores amigas.

Estos dos personajes fueron interpretados por las actrices Elisa Donovan y Soleil Moon Frye. Ambas fueron parte de la quinta, sexta y séptima entrega de Sabrina, la bruja adolescente. Ya han pasado 23 años desde que vimos por primera vez a estos personajes, así que muchos de los fans se han comenzado a preguntar qué fue de las mejores amigas de la recordada Sabrina.

Morgan Cavanaugh - Elisa Donovan

La actriz, Elisa Donovan, alcanzó su reconocimiento por su personaje de ‘Amber’ en la película Clueless que se estrenó en 1995. | Crédito: Composición El Heraldo de México.

Antes de ser parte de Sabrina, la bruja adolescente, Elisa Donovan alcanzó su reconocimiento por su personaje de ‘Amber’ en la película Clueless que se estrenó en 1995. Luego volvió a interpretar a la rival de Alicia Silverstone en la serie del mismo nombre que se emitió desde 1996 hasta 1999. Tras el final de este proyecto, Donovan fue convocada para ser ‘Morgan Cavanaugh’, una chica superficial, ególatra y muy asertiva.

Tras el final de la serie de CBS, la actriz ha continuado con su exitosa carrera actoral, así que ha sido protagonista de diversas películas de Navidad. Actualmente, Elisa Donovan tiene 52 años y desde el 2012 está casada con Charlie Bigelow y tienen una hija llamada Scarlett Avery Bigelow. Sin duda, la actriz tiene una feliz vida familiar.

Roxie King - Soleil Moon Frye

La actriz, Soleil Moon Frye, inició su carrera desde que era pequeña. A los 8 años protagonizó la serie Punky Brewster. | Crédito: Composición El Heraldo de México.

La actriz, Soleil Moon Frye, inició su carrera desde que era pequeña. A los 8 años protagonizó la serie Punky Brewster. Durante los años 90, actuó como invitada en distintas series de televisión, incluyendo The Wonder Years, Saved by the Bell, y Friends. También dobló personajes de series animadas como los Tiny Toon Adventures y The Cartoon Cartoon Show. Además, continuó actuando en diversas series juveniles.

Del año 2000 al 2003, Soleil Moon Frye fue parte de Sabrina, la bruja adolescente. Durante la grabación de la serie, también dobló al personaje de Zoey en la serie The Proud Family para Disney Channel y en la película para televisión de la misma serie en 2005. Tras el final de la serie, se dedicó por completo a la producción. Actualmente, la actriz tiene 47 años y está casada desde 1998 con Jason Goldberg, un actor y productor de televisión. La pareja tiene tres hijos y viven con perfil bajo.

