'My happy marriage' la película romántica japonesa que me demostró que no siempre el amor es correspondido

Los fanáticos de la exitosa serie de anime My Happy Marriage están contentos, ya que la adaptación en vivo de esta emocionante historia japonesa ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Doramasestrenos. Esta película promete traer a la vida a los personajes que los espectadores han llegado a amar, ofreciendo una nueva perspectiva de la apasionante trama.

My Happy Marriage serie

Es una serie de anime que ha estado ganando seguidores en todo el mundo desde su lanzamiento en Netflix. La película, que sigue la trama original, ha generado altas expectativas entre los fanáticos de la serie, quienes esperan que la adaptación en vivo capture la esencia de la historia y los personajes.

Trama de la película My happy Marriage

Al igual que la serie, la película abarca la historia de Saimori Miyo (Imada Mio) es la primera hija de una prestigiosa familia. Después de la muerte de su verdadera madre, su padre se volvió a casar. Desde entonces, Miyo ha sufrido abusos por parte de su madrastra y su hermanastra menor. Miyo simplemente soporta sus días. Para empeorar las cosas, se le informa que se casará con Kudo Kiyoka (Meguro Ren). Kiyoka es un soldado conocido por ser cruel y despiadado.

Portada de la película japonesa romántica, 'My happy marriage'. | Créditos: Captura de Youtube.

No queremos spoilearte, pero el final va a ser difícil para la protagonista, ya que su hermanastra hará de todo para alejarla de la vida de Kudo. Si eres fan del anime, sabrás el fin, pero también esta película ha sido criticada por no ser tan apegada a la serie. La película aún no se estrena en Netflix, pero lo puedes ver en Doramasestrenos.

Portada del anime 'My happy marriage' de Netflix. | Créditos: @netflixlatam.

La llegada de la película en vivo de My Happy Marriage a Doramasestrenos es un evento emocionante para los fanáticos de la serie. La adaptación promete una experiencia única que cautivará a los espectadores y mantendrá viva la pasión por esta historia de amor japonesa. Con el respaldo del éxito del anime, la película se perfila como un imperdible para los amantes del género romántico y del cine japonés en general.

