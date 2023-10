K-pop: 'Epiphany' de BTS en versión corrido me hizo perderle el gusto al género

Me encontraba en mi rutina diaria, navegando por las redes sociales y buscando algo de entretenimiento para romper la monotonía de un día cualquiera.

Como amante de la música, no pude evitar prestar atención a un video que prometía una versión única de una canción de BTS, la famosa boy band surcoreana. No obstante, lo que descubrí en esos minutos cambió por completo mi percepción sobre el género musical que tanto me apasiona.

Mi experiencia escuchando a BTS versión corrido

El título del video era prometedor: "Epiphany" de BTS en versión corrido mexicano. Como seguidora de la banda de K-pop, siempre me ha fascinado su talento para fusionar diferentes estilos musicales en sus canciones. Sin embargo, lo que escuché en aquel video en línea no era una fusión armoniosa, sino más bien un ataque directo a mis sentidos.

La versión original de "Epiphany" es una canción que transmite emociones profundas y reflexiones personales. | Créditos: Captura

La melodiosa voz de Jin, líder de BTS, era la misma, su talento vocal indiscutible. No obstante, su canto estaba acompañado por una instrumentalización que no le hacía justicia. Las guitarras y acordeones, típicos del corrido mexicano, reemplazaron la sutil y emotiva melodía original. Esta versión, aunque conservaba la voz de Jin, había perdido completamente el encanto que caracteriza a la canción "Epiphany".

La versión original de "Epiphany" es una canción que transmite emociones profundas y reflexiones personales. Su letra y melodía me han conmovido en muchas ocasiones. El intento de transformarla en un corrido mexicano simplemente no lograba capturar la esencia ni el propósito de la canción.

No es mi intención criticar a los artistas que se aventuran a crear versiones alternas de canciones populares. La música es un arte subjetivo, y cada quien tiene derecho a expresarse a su manera. Sin embargo, lo que me molestó en este caso fue la falta de respeto hacia la obra original y la ausencia de un verdadero intento de fusionar los dos géneros de manera coherente.

Para escuchar la canción, debes hacer clic aquí.

El canto de Jin estaba acompañado por una instrumentalización que no le hacía justicia. | Créditos: Captura

Lamentablemente, mi experiencia con esta versión de "Epiphany" de BTS en corrido mexicano me hizo perderle el gusto al género. Sé que el K-pop es un fenómeno global que ha conquistado corazones en todo el mundo, y que existen muchas formas respetuosas de experimentar con él y fusionarlo con otros estilos. Pero lo que presencié en ese video me dejó una impresión duradera y desagradable.

A pesar de esta experiencia desafortunada, sigo siendo una fiel seguidora de BTS y del K-pop en general. Espero que en el futuro, los intentos de fusionar diferentes géneros musicales sean llevados a cabo con respeto y consideración por la música original y sus intenciones. Hasta entonces, seguiré disfrutando de la música de BTS tal como la crearon: pura, auténtica y emocional.

