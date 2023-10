Chiquis Rivera enamora a sus fans con coqueto look en traje de baño, así disfrutó de un viaje en yate

Este fin de semana una larga lista de famosas nos han dejado en claro que aunque el verano llegó a su fin, cualquier momento del año es perfecto para unas vacaciones en la playa para disfrutar del sol y del mar, aunque eso sí, el único requisito es lucirse como verdaderas divas, ¡sin importar la edad! Mientras algunas celebridades nos dejan ver que el negro es el más chic, ahora Chiquis Rivera nos demostró que el azul marino nunca pasará de moda.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la cantante e hija de Jenni Rivera compartió una nueva sesión de fotos con la que dejó ver que está disfrutando de un viaje en un lujoso viaje en el que impuso moda, pues para la ocasión no podía llevar las tendencias del otoño que se caracterizan por ser abrigadoras ante los fríos. Es por ello que desde el sol y en medio del mar, no dudó en lucirse fresca y moderna con un toque muy elegante.

¿Le robarías el look? (Foto: IG @chiquis)

En traje de baño azul marino, así cautivó Chiquis Rivera a sus fans

En su lección de moda y estilo, la famosa de 38 años fusionó el verano con el otoño al llevar un bonito color azul marino que es clásico en esta época del año, pero con una prenda fresca que sólo se lleva en la playa. Por supuesto, de esta manera conquistó a sus fans y al mundo fashionista, aunque son los detalles del diseño que lució este fin de semana los que más sensación causaron entre sus millones de fans.

De acuerdo con la "Abeja Reina", el truco indispensable para causar furor durante unas vacaciones en el mar y robarse todas las miradas está en lucir un bañador de una sola pieza que aunque no deja ver todos los atributos, sí ayuda a resaltarlos. ¿La razón?, que al ser ajustado al cuerpo resalta cada una de las curvas de la silueta y así lo confirmó la cantante con este outfit en el que dejó en claro que las chicas curvy son las más sensuales.

La hija de Jenni Rivera presumió unas cortas vacaciones en la playa. (Foto: IG @chiquis)

Algunos de los detalles que nos compartió Chiquis Rivera y con los cuales es asegurar el éxito y coronarnos como fashionistas está en llevar no sólo el traje de baño entallado, sino también lucir un escote en forma de corazón y un cut out por debajo del pecho para llevar un toque todavía más sensual. Sin embargo, para ese look fresco indispensable en un viaje en yate es indispensable llevar un escote en la espalda.

Para lo anterior, Janney Marín Rivera, mejor conocida por su nombre artístico, completó la prenda con unos tirantes para atar por detrás del cuello, un detalle que sin duda recuerda a los clásicos bikinis. Por supuesto, todos estos detalles combinados con el icónico color azul son los que logran el balance entre lo moderno con lo elegante sin perder de vista la sensualidad, aunque los accesorios son pieza clave para elevar el atuendo al máximo nivel.

¿Le robarías el look? (Foto: IG @chiquis)

En FOTOS: Chiquis Rivera presume sus vacaciones en la playa

En su publicación de Instagram, la cantante explicó que este lujoso viaje en yate fue por el festejo de cumpleaños de una amiga, a quien dedicó algunas palabras de cariño. "¡Sea la vie! Celebrando a la peinadora @hairbyvanessasanchez! Boo, rezo que este nuevo año alrededor del sol sea bendecido y exitoso para ti. ¡Gracias por todo lo que haces! Te quiero. ¡Feliz BeeDay!", es el mensaje que se lee en la red.

Aunque las postales que más revuelo causaron fueron las de la famosa modelando su traje de baño, también presumió parte de la reunión y se coronó como diosa al llevar un minishort que es perfecto para las mujeres modernas. ¿Le robarías el outfit?

Así se lució moderna y relajada. (Foto: IG @chiquis)

Chiquis Rivera cautivó con este carrete de fotos. (Foto: IG @chiquis)

