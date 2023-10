"The Walking Dead: The Ones Who Live" y todo sobre el esperado regreso de 'Rick Grimes'

The Walking Dead llegó a su fin en noviembre de 2022 y esto dejó un gran vacío en todos sus fanáticos. Sin embargo, todo volvió a brillar cuando se estrenó la primera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, el spin off protagonizado por el actor Norman Reedus y esta vez, toda la trama se desarrolla en Francia.

Al final de la temporada 1, Daryl Dixon se debate entre irse en barco de vuelta a Estados Unidos o quedarse en Francia con Laurent. Pero lo que realmente ha causado mucha conmoción entre los fanáticos de The Walking Dead es que en los últimos minutos del último capítulo de la serie, vemos un breve cameo de Rick Grimes y esto nos demuestra que sigue con vida, pero nada más.

Rick Grimes y su breve cameo en el final de The Walking Dead: Daryl Dixon. | Crédito: AMC.

Este final abierto se presta para muchas interpretaciones y todo parece indicar que Rick fue llevado a la Civic Republic Military, pero su comportamiento sugiere que está tratando de escapar de allí. Lo que sucederá más adelante lo vamos a ver en The Walking Dead: The Ones Who Live será el spin-off que estará protagonizado por Michonne y Rick Grimes.

Todo lo que sabemos de The Walking Dead: The Ones Who Live

Tiene previsto explorar el futuro de Rick, contándose con el regreso de los personajes de Michonne y Jadis. No está confirmado, pero se espera que siga a un grupo llamado Tres Anillos, una fuera militar que está convencidos de que ellos son el futuro de la humanidad. Además, se especula con que el reencuentro entre ambos personajes esté relacionado con una batalla contra el CRM.

Actores y personajes de The Walking Dead: The Ones Who Live

Michonne y Rick Grimes regresarán al nuevo spin-off de The Walkind Dead | Crédito: Netflix.

Como ya hemos mencionado, Andrew Lincoln regresará como Rick Grimes, el personaje que interpretó en 'The Walking Dead' desde el inicio de la serie hasta el quinto episodio de la novena temporada. También vuelve Danai Gurira, pero según rumores, actualmente la actriz está muy ocupada con su agenda, ya que tiene diversos contratos cerrados. Aunque no se ha dicho mucho al respecto, cabe la posibilidad que la historia haya sufrido algunos cambios con tal de llegar a los tiempos previstos.

Además, también se ha anunciado que Lesley-Ann Brandt se une al reparto de esta miniserie para dar vida a un personaje llamado Pearl Thorne, Terry O'Quinn será Beale y Matt Jeffries se transformará en Nat.

Cuándo de estrenará The Walking Dead: The Ones Who Live

El estreno de la serie está confirmado para febrero de 2024 por parte de AMC, pero desde la cadena no han proporcionado una fecha más concreta. Solo nos queda esperar y lo más probable es que nos sorprenderán.

