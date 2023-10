"La vida secreta de tus mascotas": Pausa la película a los 13 minutos con 20 segundos, verás lo que nunca imaginaste

La vida secreta de tus mascotas, es una popular película familiar que se estrenó en 2016. Esta cinta, dirigida por Chris Renaud, es una de las más vistas de Netflix, ya que la principal premisa de esta historia es resolver aquella incógnita que tenemos todos los pet lovers, ¿qué hacen nuestras mascotas cuando salimos de casa?

La trama se centra en el personaje de Max, un perro de raza terrier, que vive con su dueña Katie. Sus días son muy tranquilos al lado de sus otros amigos mascotas que viven en el mismo barrio. Sin embargo, todo cambia cuando su amada humana adopta una nueva mascota llamada Duke, para que sea su ‘hermano’, pero en vez de generar alegría, este nuevo perro despierta la furia y los celos del pequeño terrier.

Esta historia producida por Illumination Entertainment, se convirtió en tan popular que se estrenó una segunda parte, ya que muchos disfrutaron de esta trama protagonizada por mascotas. Además, cuando La vida secreta de tus mascotas llegó a Netflix, los pet lovers la convirtieron en su favorita y tras esto, han comenzado a salir a la luz muchos datos curiosos detrás de esta película y uno de ellos se encuentra en el minuto 13 con 20 segundos de la cinta. ¿Te imaginas de qué se trata? Aquí te lo voy a contar.

¿Qué pasó a los 13 minutos con 20 segundos de la película?

Durante la primera noche de Duke como hermano de Max, tienen un fuerte enfrentamiento. Es así que el perro de raza mestiza se apodera de la cama del pequeño terrier. A la mañana siguiente, se muestra una escena del barrio donde viven las mascotas y al lado derecho de la toma se puede ver a la dueña de la adorable Gidget besándose con otro hombre que no es su esposo. Sí, a mí también me tomó muchos años darme cuenta de este curioso momento que realmente nunca imaginé.

La dueña de Gudget tenía un amante en la película 'La vida secreta de tus mascotas". | Crédito: Netflix.

¿Y cómo llegamos a la conclusión que no es el esposo de la dueña de Gidget? Casi a los minutos finales de la película, las mascotas regresan a sus casas después de un largo día lleno de aventuras. Es aquí, cuando Gidget espera muy emocionada a sus dueños y al abrirse la puerta, vemos a la mujer vestida con el mismo outfit y esta vez está junto a su esposo que tiene un aspecto físico muy diferente al del hombre que besa en otro momento.

En esta escena de La vida secreta de tus mascotas, podemos ver a la dueña de Gidget con su esposo. | Crédito: Netflix.

¿ya viste las imágenes que te dejé? Sí, este caso es muy curioso porque nunca imaginamos que en esta película familiar se vería una escena de infidelidad. Estas tomas han generado debate entre los fanáticos de La vida secreta de tus mascotas y muchos están de acuerdo en que el personaje es el mismo.

Sabemos muy bien que los creativos de estas películas, siempre reciclan personajes y los colocan en sus distintas películas. Pero al parecer, esta vez no se dieron cuenta de lo que hicieron. Yo les aseguro que después de presenciar estas escenas, ya no he vuelto a ver esta película familiar con los mismos ojos. ¿Tú qué opinas?

