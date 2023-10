THE NEW SIX (TNX) llega al Music Bank en México

Tras romper su propio récord personal con el lanzamiento de su último álbum “BOYHOOD”, llega por primera vez a México THE NEW SIX (TNX), la banda de chicos se presentará el domingo 22 de octubre en el festival Music Bank en el Palacio de los Deportes.

“Estamos muy emocionados, muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer una presentación en México, hemos trabajado con mucha pasión…”, dijo TAE HUN.

El grupo está conformado por TAE HUN, KYUNG JUN, HYUN SOO, JUN HYEOK, HWI y SUNG JUN. Además de la música, los seis integrantes fueron entrenados en distintas áreas artísticas tras ganar el programa de talentos “Loud”.

Aunque es su primera visita a México, THE NEW SIX (TNX) son fans de la música y artistas latinos, les gustan las canciones en español de Danna Paola, Rosalía y Camila Cabello. También están listos para probar la comida mexicana, los tacos, nachos y burritos.

“Este año vamos a México por primera vez y espero que todos los mexicanos nos quieran mucho”, externó SUNG JUN.

THE NEW SIX (TNX) debutó hace más de un año en la agencia P NATION bajo el proyecto de Psy y J.Y. Park, dos figuras influyentes del K-Pop. Además, son el primer grupo de chicos de la empresa y buscan una nueva forma de hacer música con un ritmo refrescante.

“Lo más importante como equipo es tener buenos resultados, pero mi sueño es durar por mucho tiempo”, finalizó HWI.

A DETALLE

El Music Bank se llevará a cabo este en el Palacio de los Deportes.

En este festival también estarán por primera vez: NewJeans, ITZY y STAYC.

Su mayor sueño es hacerse populares en todo el mundo.

El grupo debutó en la agencia fundada por PSY, autor del “Gangnam Style”.

MAAZ