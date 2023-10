Conoce el motivo por el que nunca debes dejar conectado todo el tiempo el cargador en tu celular

El uso de dispositivos móviles, y de la tecnología en general, se incrementó en los últimos años, y con esto, se han sumado nuevos dolores de cabeza al mal uso que se les pueda dar. No podemos negar que todos tenemos hábitos de uso con nuestros celulares, tabletas, o cualquier otro equipo. Pero hay algunos que, aunque comunes, no son buenos, como es el caso de dejar el cargador conectado todo el tiempo.

Ya sea porque no querés perderlo, porque te resulta más fácil y ordenado tenerlo ahí, por descuido, u otra razón, dejar conectado el cargador de tu celular no es tan buena idea, sobre todo si se trata de cuidar lo más posible el dispositivo y sus elementos y las razones son simples, y asombrosas, para mal.

Es cierto que el cargador de un celular no consume la misma cantidad de energía que un electrodoméstico, pero lo que sí es un hecho, según Techwalla, es que consume energía pasiva, y el problema no es tanto el recibo de luz, sino que acortas la vida útil de tu cargador, maltratas el cable de alimentación de corriente y también puedes dañar o desgastar las clavijas de conexión.

A su vez, en un caso más extremo puede ocurrir que si el cable del cargador, su caja, o las clavijas de conexión de la pared están en mal estado, se sobrecalienten y haya un cortocircuito, lo que puede ocasionar un incendio y ponerte en peligro a vos como a toda tu familia o vecinos, por lo que es mejor tener cuidado.

Desde luego que deshacernos de un hábito siempre es un poco complicado, pero no imposible. Recuerda que esta práctica no es buena para tu celular ni para tu bolsillo, así que lo mejor es que seas fiel al objetivo. Ahora que ya sabes por qué no debes dejar tu cargador conectado, intenta suprimir este comportamiento.

