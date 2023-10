¿Quién es Marisol Domínguez? La influencer por la que Marlon Colmenarez habría cambiado a Wendy Guevara

Wendy Guevara está en en el centro de los reflectores luego de ganar La Casa de los Famosos México, debido a que tras salir del reality show una de las primeras cosas que hizo fue que se reencontró con Marlon Colmenarez, su amigo quien no es del agrado del público, ya que aseguran que se aprovecha de ella y la trata mal, y como ejemplo han salido videos en donde presuntamente los captan peleando.

Desde que han surgido estas polémicas, los fanáticos de la influencer le piden que "se de cuenta" de las actitudes tóxicas que tiene su amistad y que se aleje de él, sin embargo, la integrante de “Las pérdidas” ha defendido su vínculo con el también creador de contenido fitness, pues asegura que es una de las personas más importantes de su vida.

Wendy Guevara está en el centro de los reflectores tras ganar LCDLF. Foto: soywendyguevaraoficial

Se sabe que el joven apasionado por el mundo del deporte es alguien demasiado cercano y querido por la ganadora de “La casa de los famosos”, al grado de que se ha rumorado que tienen una relación, por lo que ahora las alarmas se han encendido luego de que el famoso fue visto con otra mujer, y se trata de una querida influencer.

¿Quién es Aimep3?

A pesar de que nunca ha sido confirmado que Colmenarez tenga una relación con Guevara, lo cierto es que se sabe siempre están juntos y que se cuidan mutuamente al grado de que ahora, los fans de Wendy han alertado a la ganadora del reality que su querido Marlon ha sido visto muy cariñoso con otra mujer famosa de las redes sociales, se trata de Marisol Domínguez, mejor conocida como Aimep3.

Su carrera en internet lleva más 10 años, se trata de una influencer que inicio haciendo videos relacionados con las manualidades, sin embargo, ha subido videos dcontando historias de su vida personal, ha recreado looks, hecho tutoriales de disraces para halloween, entre otras cosas por las que su vida está dedicada a YouTube e internet, en donde es sumamente conocida y apreciada.

¿Marlon Comenarez cambió a Wendy Guevara por Aimep3?

A través de TikTok se ha viralizado un corto video de tan sólo 12 segundos, en el que se observa al mejor amigo de Wendy en lo que parece ser una conferencia de prensa, mientras que a su lado está la que sería la tercera en discordia entre su romance con la integrante de “Las pérdidas”.

Aimep3 se vio muy cariñosa con Marlon. Foto: captura tiktok

Cabe destacar que no se encontraban solos y además tenían cámaras frente a ellos, sin embargo, lo que encendió las alarmas fue que la influencer se mostró muy transparente en su vínculo y afecto, por lo que no dudó en dejar ver su interés a Marlon e incluso darle algunas caricias mientras ambos estaban en una rueda de prensa en la cual se les vio tomados del brazo.

"Aime no le des a Marlon tu terreno de Michoacán que te regalaron en tus 15", "hay que aceptar que con Aimep3 hacen muy linda pareja", "por favor que sea verdad" y "yo quiero a Nicola con Wendy y sin ese tipo", son algunos de los comentarios que se leen en la red, sin embargo, Colmenarez no se ha expresado respecto a esta polémica en la que se le vincula con otra influencer.

fal

SEGUIR LEYENDO:

VIDEO | Wendy Guevara y Belinda son captadas juntas en un antro: "¡Y soporten!"

“Yo soy la pend…”: Wendy Guevara confiesa por qué ya no siguió su romance con Nicola Porcella