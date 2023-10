Ex estrella infantil de Nickelodeon ahora crea contenido para Playboy y le hace la competencia a Only Fans

La ex estrella infantil Madisyn Shipman es quizás mejor conocida por interpretar a ‘Kenzie Bell’ en la serie Game Shakers de Nickelodeon desde 2015 hasta 2019. Tras el final de la producción, la actriz decidió continuar con su carrera musical. Sin embargo, para autofinanciar este trabajo, decidió convertirse en creadora de contenido para la plataforma digital de Playboy.

Actualmente, la artista tiene 20 años y dijo en una entrevista con Fox News Digital que esta nueva aventura laboral le ha permitido abrazar su sexualidad y, de esta forma, acabar con esa imagen dulce e infantil que muchas personas creen que debería mantener tras ser una estrella infantil.

"Siempre he sentido una sensación de represión en términos de mi sexualidad y de mostrar mi cuerpo. Y creo que mucho de eso se debe a que crecí en un programa de Nickelodeon. Te enseñan que no puedes usar blusas cortas... No puedes mostrar demasiada piel. Tienes que ser presentada como una niña pequeña constantemente. Y cuando se terminó... Tuve una pequeña crisis de identidad porque no sabía quién era", comentó la actriz al medio.

Madisyn Shipman decidió dejar atrás su imagen de dulce e infantil y ahora abraza su sexualidad. | Crédito: Composición El Heraldo de México.

A través de las redes sociales, Madisyn Shipman siempre le dijo a sus fans que no se uniría a una red social donde tendría que mostrar su cuerpo desnudo para conseguir dinero. Por esta razón, cuando surgió la oferta de Playboy, la actriz dejó en claro sus principios y recibió una respuesta que respalda su posición: "No es necesario que hagas eso. Si deseas mostrar todo, estás más que bienvenida, pero no es un requisito". Este gesto hizo que la artista tomara una decisión sin muchas dudas y aceptara la propuesta de formar parte de esta nueva plataforma digital.

"Puede autofinanciar completamente mi carrera musical, lo cual es maravilloso", dijo. "Tengo mi propia casa. Estoy completamente atendido. Tengo mucha libertad financiera y realmente no estaría en esta posición si no fuera por Playboy", la actriz se siente satisfecha con este nuevo trabajo.

Shipman dijo que muchos de sus clientes en la plataforma Playboy son simplemente fanáticos que quieren conectarse con ella. "Tienen tantas opiniones sobre quién soy yo como persona porque crecieron mirándome en la televisión", dijo a Fox News Digital. "La mayoría de mis solicitudes son bastante sencillas. Mucha gente sólo quiere saber cómo fue mi día. Muchos de ellos sólo quieren tener una conversación".

La plataforma de contenido digital de Playboy, anteriormente llamada Centerfold, se lanzó en 2021. Al igual que OnlyFans, permite a sus creadores publicar fotos y videos de ellos mismos, al mismo tiempo que comparten intercambios con los usuarios a cambio de una compensación.

Fotos de Madisyn Shipman

Madisyn Shipman ahora se autofinancia su carrera musical gracias al trabajo de Playboy. | Crédito: Instagram.

La artista de 20 años en una entrevista ha dicho que esta nueva aventura laboral le ha permitido abrazar su sexualidad. | Crédito: Instagram.

Shipman dijo que muchos de sus clientes en la plataforma Playboy son simplemente fanáticos que quieren conectarse con ella. | Crédito: Instagram.

Sigue leyendo:

Querida actriz de Zoey 101 acusa a Joe Jonas de pedirle fotos desnuda

'Kenan y Kel': contén la respiración para ver cómo luce actualmente la pequeña Kyra