Drake y el gesto que se viralizó con fan que gastó sus ahorros para ir al concierto con novia que le terminó

Drake volvió a protagonizar un video viral para las redes sociales. El pasado viernes, el rapero dio un concierto en Kaseya Center (anteriormente conocido como Miami-Dade Arena) y sorprendió a sus fans al regalarle 50 mil dólares a uno de sus fans que estaba sentado en las primeras filas. El hombre tenía un cartel que decía: “Gasté todos mis ahorros en comprar los boletos para este concierto para mí y mi ex… pero, honestamente, ella es la que se lo está perdiendo”.

El fan sostenía un cartel que llamó la atención del artista mientras hablaba ante la multitud. "Me gusta ese cartel", dijo en el escenario, según imágenes filmadas por fans en las redes sociales. "Es una buena señal para elegir esta noche. Normalmente haré algo bueno para una dama. Haré algo bueno, regalaré una bolsa o algo así".

Drake se compadeció del asistente y dijo: "Entonces, ¿ella no vendrá contigo esta noche? ¿No vendrá contigo esta noche al show de Drake? ¿Qué le pasa?" preguntó, antes de entusiasmar al fanático. "¿Estás aquí cantando con la cadena de oro y las gafas de sol puestas?"

Rápidamente, el público reaccionó ante esta noticia y comenzó a rechazar la decisión que tuvo su ex novia, así que el rapero no dudó dos veces y dijo: "¿Sabes qué? Ella se sentirá realmente molesta porque te voy a dar 50 mil grandes, así que vas a flexionarla esta noche", agregó Drake. "¡Así es como lo haremos esta noche, perro grande! ¡Esta noche es tu noche! Y no lo diré como ustedes lo dijeron, pero que se joda esa jovencita".

No cabe duda que este momento siempre será recordado por los fans y es muy probable que otros jovencitos con el corazón roto también aprovecharon uno de los show de Drake para contar su desgarradora historia y esperaran que a cambio también les regale unos cuantos millones de dólares.

Sigue leyendo:

Drake vuelve a agredir a una fan en pleno concierto y hasta los guardias de seguridad intervinieron: VIDEO

Drake, acusado de 'quemar' las partes íntimas de una modelo tras poner salsa picante en condón; ¿cómo pasó?