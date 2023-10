Tunden al influencer “Geros” tras revelar que golpeaba a “Mona”: “le daba sus zapes”

Gerónimo Najar, quien es mejor conocida en redes sociales como “Geros”, se posicionó en el ojo del huracán debido a que durante una reciente entrevista confesó que en distintas ocasiones llegó a golpear a su pareja, la famosa influencer, “Mona”, además, lo que más indignación causó fue que mientras hacía su crudo relato se mostró sonriente, por lo que en redes sociales pidieron cancelarlo y hasta le sugirieron a la modelo que acuda a denunciarlo ante las autoridades correspondientes.

Estas fuertes declaraciones de “Geros” fueron realizadas durante una entrevista que le concedió al famoso creador de contenido, Jonathan Jovan Vest Samano, quien es conocido por su sobrenombre de “Gusgri” y durante la charla el también empresario nacido el León, Guanajuato habló de distintos aspectos de su vida personal, así como de su actividad en redes sociales.

Las declaraciones de "Geros" se pueden consultar a partir del minuto 24:00

“Geros” confiesa que golpeó a “Mona” en distintas ocasiones

Durante la charla con Gusgri, “Geros” señaló que comenzó a vivir en unión libre con “Mona” cuando él tenía 18 años y ella 19, no obstante, su situación no era tan fácil pues el influencer no ganaba mucho dinero y tenía un problema de adicciones, lo cual, generaba reclamos de la ahora modelo, por lo que señaló que las discusiones que tenían se salieron de control en más de una ocasión y terminaba golpeándola.

“No estoy orgulloso de esto verdad, pero a veces me la madreaba. Me avionaba bien machín, pues era bien pastil y luego guare, diario. Es que me la hacía de pedo, yo primero estaba tranquilo y tú sabes que las mujeres cuando llegas pedo están así (molestas), me encendía y valía madre”, confesó Geros con una ligera sonrisa en el rostro.

En otro momento de su relato, “Geros” ofreció más detalles sobre las agresiones que la hacía a “Mona”, cuyo nombre real es Marisol Rodríguez, además, señaló que su comportamiento se daba por estar bajo los influjos de sustancia ilícitas y mencionó que dichas situaciones se pudieron evitar si se hubiera alejado del mundo de las drogas y reconoció que los recamos de la ahora modelo de OnlyFans eran completamente justificados.

"Geros" señaló que golpeaba a "Mona" cuando estaba drogafo. Foto: IG: newfashionbeautymonareal

“No era una madriza, era de que la aventaba o le daba unos zapes o una cachetada de ‘ya estuvo’ y ya cuando me veía bien encendido ya se relajaba. Todo eso fue por pinche loco, ahorita uno piensa las cosas y uno se lleva a toda madre. Si hubiera dejado el vicio desde el principio no hubiera sido todo esto”, finalizo.

Piden cancelar a “Geros” por golpear a Mona

El video de la delicada confesión de “Geros” se hizo viral en redes sociales y se generaron todo tipo de opiniones al respecto pues algunos le recomendaron a “Mona” que se separe del empresario y que acuda ante las autoridades a denunciarlo por la violencia ejercida en su contra y hasta algunos internautas pidieron cancelarlo en redes sociales debido a que por su comportamiento no debería ser considerado como un influencer.

En redes pidieron cancelar a "Geros". Foto: IG: newfashionbeautymonareal

Cabe mencionar que, pese a toda la polémica que se armó, la pareja no ha salido a emitir ninguna nueva declaración al respecto, por lo que se espera que sea en las próximas horas salgan a hablar de este controversial tema.

