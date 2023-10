Mar de Regil se luce como la princesa Jazmín con coqueto conjunto en gala de Disney

Una de las personalidades más polémicas del momento es la hija de Bárbara de Regil, quien no sólo se ha hecho viral por sus controversiales declaraciones, sino por el ostentoso estilo de vida que suele presumir en redes sociales, especialmente en su cuenta oficial de Instagram, la cual fue el marco de una publicación en la que dejó en claro que a pesar de todo el hate que recibe, no ha perdido su esencia y estilo al momento de vestir.

Ya que así como se le puede ver enfundada en atuendos que se suman a las tendencias de cada temporada, también es posible verla portando vestidos que hacen referencia a su faceta más sensual y a su forma de llevar a otro nivel las prendas de vestir que muchos consideran demasiado osadas para utilizarse en el día a día.

Mar de Regil se consolida como la reina del estilo con cada atuendo que comparte en redes sociales / IG: marderegil._

Mar de Regil da cátedra de estilo con look de princesa

Con todos los outfits de los que ha hecho gala en anteriores ocasiones, no es de sorprender que en esta ocasión, Mar de Regil haya optado por lucir su figura en un atuendo que, si bien podría ser considerado como atemporal, en realidad lleva consigo una impresionante carga narrativa que sigue con la línea del universo de las princesas de Disney.

Esto en atención a que, Mar de Regil fue una de las invitadas a "The Disney Gala", evento durante el cual se dejó ver con un conjunto que hace una referencia directa al tradicional look con el que Jazmín aparece en la película de "Aladdín", misma que retoma los tops de una manera juvenil y seductora, algo que si bien no se apega a la realidad del tipo de ropa con el que tienen que lidiar las mujeres en Medio Oriente, sí que le hace honor al bedlah, traje folclórico egipcio que usan tradicionalmente las mujeres bailarinas en grandes celebraciones como bodas o fiestas de gala.

Este fue el look con el que Mar de Regil acudió a la Gala de Disney / IG: marderegil._

Vestido para coronarte como una princesa

A diferencia del tradicional atuendo de la princesa Jazmín, Mar de Regil decidió reemplazar los pantalones abombados por una falda larga a la cintura que ayudó a remarcar su figura de una manera aesthetic y delicada que la hizo consolidarse como la reina de las tendencias de gala.

Aunque si quieres una alternativa igual de sensual, pero más contemporánea, siempre puedes tomar como referencia este look con el que la hija de Bárbara de Regil se robó los suspiros en redes sociales, el cual cosiste en un vestido de escote profundo en la espalda y transparencias en una tela de velo con fondo nude y aplicaciones de encaje.

Esta es una alternativa moderna de looks de princesa / IG: marderegil._

