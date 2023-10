Eugenio Derbez hizo llorar a su hija Aislinn por horas, se pasó el actor con tremenda película ganadora en Sundance

En los últimos días, Eugenio Derbez ha estado en el foco de la polémica debido a que se revivieron una serie de fragmentos de entrevistas en los que da declaraciones cuestionables sobre la manera en la que para él es correcto llegar a un lugar donde quieres laborar, pues más que pedir trabajo "hay que ofrecerlo", sin mencionar que lo último de lo que se debe de hablar es del salario que percibirás, ideas que provocaron mucho hate hacia el comediante, quien fue tachado de pertenecer a un círculo privilegiado de personas que siempre han tenido acceso a las mejores oportunidades.

Ante esto, Eugenio Derbez no dudó en alzar la voz al establecer que cada que estrena una película comienza a circular una campaña de desprestigio en su contra, ante las cuales sus hijos hacen caso omiso. Prueba de ello es el reciente mensaje que Aislinn Derbez le dedicó con motivo de su filme "Radical", el cual ya comienza a ser tema de conversación en plataformas digitales.

Fue en su cuenta de Instagram que la protagonista de "A la mala" decidió compartir un emotivo pensamiento dirigido a su padre, en el cual le expresó toda su admiración y lo mucho que lo ama, destacando lo aleccionadora que le resultó "Radical", audiovisual ganador de Sundance en el que Eugenio Derbez deja de lado la comedia para mostrar una perspectiva más seria de la vida y sus enseñanzas.

La emoción de Aislinn Derbez fue tal que no pudo evitar romper en llanto cuando terminó de ver el estreno de "Radical", filme que considera uno de los mejores trabajos de su padre, quien conmovido por la reacción de su hija no dudó en cobijarla entre sus brazos protagonizando una escena memorable que quedó inmortalizada en una de las fotos que la actriz mexicana compartió este 17 de octubre.

Además de dejar en claro que siempre estará para su padre, Aislinn Derbez no pudo evitar deshacerse en halagos dirigidos al protagonista de "La Familia P. Luche", quien incluso decidió encabezar algunas fotografías estilo Tumblr en el espejo del baño a lado de su hija.

"Ayer fue la premiere de Radical y decirles con palabras lo que esta peli movió dentro de mí se quedaría muy corto… Definitivamente es el proyecto que más me ha conmovido de Eugenio Derbez y me estalla el pecho de orgullo y amor. La educación es de los temas que más me apasionan y deseo de todo corazón que esta película sea una semilla para inspirar a cambios radicales en la forma de educar a los niños", señaló Aislinn en su cuenta de Instagram.