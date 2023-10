BTS y 5 canciones que me aliviaron en mis momentos de depresión

En los momentos más oscuros de mi vida, encontré un refugio inesperado en las melodías y letras de BTS, la sensación del K-pop que ha cautivado corazones en todo el mundo.

Aquí comparto las cinco canciones que se convirtieron en mi bálsamo emocional, iluminando mi camino en medio de la depresión.

Playlist de BTS contra la depresión

"Spring Day": Esta canción, con su melancolía y esperanza entrelazadas, se convirtió en mi himno personal. Cuando las sombras de la depresión parecían interminables, "Spring Day" me recordó que incluso en el invierno más frío, la primavera eventualmente llega.

"Magic Shop": La idea de un "Magic Shop" donde puedes intercambiar tus penas por alegría resonó profundamente. En esos momentos en los que necesitaba desesperadamente un respiro, esta canción me recordaba que siempre hay un lugar para encontrar consuelo.

"Answer: Love Myself": BTS nos insta a amarnos a nosotros mismos, y esta canción es un recordatorio poderoso de la importancia de la autoaceptación. En días difíciles, las palabras de "Love Myself" se convirtieron en mi mantra personal para superar la depresión.

"Epiphany": La voz emotiva de Jin en "Epiphany" es como un abrazo reconfortante. La canción me hizo reflexionar sobre la importancia de aprender a amarme a mí misma, incluso con todas mis imperfecciones.

"Mikrokosmos": Esta joya musical me hizo recordar la belleza de la conexión humana. En medio de la oscuridad, "Mikrokosmos" me inspiró a apreciar las pequeñas luces que brillan en mi vida, incluso en los momentos más difíciles.

Cada una de estas canciones no solo fue un escape, sino también un recordatorio de que no estoy sola en mi lucha. BTS ha logrado crear no solo música, sino un puente emocional que conecta a personas de todo el mundo. Estas canciones no solo aliviaron mi depresión, sino que también me recordaron la fuerza que reside en la música para sanar y unir corazones.

