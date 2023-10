Britney Spears y Justin Timberlake: Esta es la tóxica historia de amor que acabó en un aborto forzado

Britney Spears y Justin Timberlake se convirtieron en una de las parejas más famosas de los años 90. Los artistas capturaron la admiración de todos debido a que eran guapos, exitosos y se conocían desde niños. No obstante, cuando su historia de amor llegó a su fin, nos enteramos que la relación en la que estuvieron envueltos era totalmente tóxica. Durante aquel tiempo, el motivo detrás de su separación se mantuvo en misterio, hasta hoy, 23 años después, que se ha desvelado que esta decisión fue motivada por un embarazo no deseado y un aborto forzado.

Los cantantes se conocieron cuando eran unos adolescentes y fueron parte del programa ‘Mickey Mouse Club’ en 1995. En ese momento, ellos aspiraban a ser grandes artistas, así que tras cumplir su ciclo en este show de Disney, ambos continuaron con sus carreras y no fue hasta 1998 que se volvieron a reencontrar cuando ya eran mayores de edad.

Mickey Mouse Club fue el programa donde se conocieron Britney Spears y Justim Timberlake. | Crédito: ABC.

En esa época, Britney Spears fue telonera de un concierto de NSync. Esta situación la llevó a retomar la comunicación con Justin Timberlake. Fue así que en 1999 ambos confirmaron que eran pareja y los medios de comunicación los comenzaron a llamar los “Novios de América”, pues ocupaban todas las portadas de revistas y sus fans querían conocer cada detalle íntimo de la relación.

Uno de los temas que más se habló en torno a la pareja fue si la cantante de “Toxic” había perdido la virginidad con el vocalista de NSync. Por un lado, ella declaró que quería esperar hasta el matrimonio para poder entregarse al hombre de su vida, pues en esa época las personas de marketing y relaciones públicas de Spears buscaban vender la imagen de una chica inocente.

Britney Spears y Justin Timberlake. La pareja fue llamada los "Novios de América". | Crédito: Archivo.

Tras el asedio de la prensa, se llegó a saber que la relación de Britney Spears y Justin Timberlake estuvo llena de excesos, adicciones y hasta un poco de violencia psicológica. Nadie confirmó esta situación y todos fueron rumores hasta que en 2002, la pareja decidió dar por terminada su historia de amor.

A pesar de que los fans esperaban que se dieran una nueva oportunidad, las estrellas pusieron fin a su noviazgo y cada uno siguió con su camino, pero más adelante la bomba explotó. Y es que el también actor quedó como la víctima y la rubia como la villana del cuento, pues se dijo que ella le había sido infiel con el coreógrafo, Wade Robson.

Los medios especializados en prensa rosa indicaron que todo esto se trató de simples rumores y que nunca fueron confirmados. En lo que sí se pusieron de acuerdo todos los especialistas fue en que Justin Timberlake se aprovechó de Britney Spears para destacar en el mundo de la música y el cine.

La relación entre Britney Spears y Justin Timberlake estuvo envuelta en excesos, adicciones y violencia psicológica. | Crédito: Archivo.

La verdadera razón por la qué terminaron Britney Spears y Justin Timberlake

Ya han pasado 23 años desde que la pareja terminó, sin embargo, la Princesa del Pop está a punto de lanzar su libro de memorias, The Woman in Me. En él cuenta con lujos y detalles los momentos más difíciles que ha vivido a lo largo de su vida. Sin duda, uno de los capítulos más fuertes fue cuando ella tenía 19 años quedó embarazada de Justin Timberlake y tuvo que abortar.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, son las palabras de la cantante en su libro ‘The Woman in Me’.

El libro de Britney Spears saldrá a la venta el próximo 24 de octubre y sin duda, generará mucha polémica por todos los pasajes que contará. Solo nos queda esperar por la respuesta que pueda dar Justin Timberlake ante esta situación que se suscitó hace 23 años.

El libro de Britney Spears saldrá a la venta el próximo 24 de octubre y sin duda, levantará polvo. | Crédito: Instagram.

