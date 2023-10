Así descubrí lo enganchada que estoy con las telenovelas turcas

Como amante de las historias apasionadas, nunca imaginé que las telenovelas turcas se convertirían en mi más reciente obsesión. Hace poco, me encontré con un test intrigante que prometía medir mi nivel de enganche con estas producciones llenas de drama, romance y giros inesperados.

Desafiada por la curiosidad, decidí embarcarme en esta evaluación personal, sin sospechar lo revelador que sería.

Test para fans de telenovelas turcas

El cuestionario, diseñado para adentrarse en los rincones más profundos de mi fascinación por las telenovelas turcas, abordó desde mis personajes favoritos hasta la frecuencia con la que me encontraba imaginando escenarios dignos de un guion turco en mi vida cotidiana.

El Sultán fue una de las telenovelas turcas que más me cautivó. | Créditos: Captura

Este es el test que hizo darme cuenta que tengo una serie obsesión con las novelas turcas:

Responde honestamente y suma tus puntos.

¿Cuántas telenovelas turcas sigues actualmente?

a) Una.

b) Entre dos y tres.

c) Más de tres.

¿Conoces los nombres de los protagonistas de al menos dos telenovelas turcas en emisión?

a) No.

b) Sí, uno.

c) Sí, ambos.

Cuando una telenovela tiene un episodio intenso, ¿cómo te sientes al día siguiente?

a) No suelo afectarme.

b) Aún emocionada.

c) Contando las horas para el próximo episodio.

¿Has utilizado expresiones turcas en tu vida diaria después de ver una telenovela?

a) Nunca.

b) En ocasiones.

c) ¡Constantemente!

¿Has recurrido a las redes sociales para discutir o comentar sobre una telenovela turca?

a) Nunca.

b) De vez en cuando.

c) ¡Mis redes son un santuario dedicado a mis favoritas!

¿Has buscado información sobre los actores, productores o locaciones de tus telenovelas turcas preferidas?

a) Rara vez.

b) Ocasionalmente.

c) ¡Sé más sobre ellos que de algunos amigos!

¿Cuántas horas a la semana dedicas a ver telenovelas turcas?

a) Menos de tres horas.

b) Entre tres y cinco horas.

c) Más de cinco horas.

Puntuación:

Mayoría de a): Tu amor por las telenovelas turcas es moderado.

Mayoría de b): Eres una entusiasta de corazón.

Mayoría de c): ¡Felicidades, eres una auténtica adicta a las telenovelas turcas!

No es malo que nos guste

Es importante tener en cuenta que el resultado final no solo confirmó mi estatus como una verdadera entusiasta de las telenovelas turcas, sino que también me hizo reflexionar sobre cómo estas producciones han tejido su propio espacio en mi corazón.

Las telenovelas turcas me hicieron reflexionar sobre cómo estas producciones han tejido su propio espacio en mi corazón. | Créditos: Captura.

Desde entonces, no puedo evitar sonreír cada vez que escucho el distintivo tono musical de inicio de una nueva serie, sabiendo que estoy a punto de sumergirme en un mundo lleno de pasión, intriga y, por supuesto, un amor que desafía todas las probabilidades. Finalmente, no hay culpa en los placeres que no lastiman a nadie.

Sigue leyendo

Lionel Messi compró una millonaria mansión en Miami: ¿cómo es y cuánto costó su nuevo hogar?

Yoga facial: esta es la rutina de 5 minutos que tu rostro necesita para revitalizarte

Una psicóloga brinda poderosas sugerencias para la muy difícil tarea de criar adolescentes

Kourtney Kardashian: Las fotos de su estilo maternal son tendencia para embarazadas