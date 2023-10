¡Qué bonitos ojos tienes! usan “Reguetón champagne” de Bellakath para pedir matrimonio: VIDEO

Bellakath disfrutó del éxito con temas como “Gatita”, “Lluvia de Micheladas” y “Flow Soltera”, razón por la que ahora consigue una nueva pieza viral para su carrera como estrella de la música urbana, con lo que en la actualidad la originaria de la Ciudad de México está parando el mundo es con el tema “Reggaeton Champagne”.

La pieza se trata de un dueto en voz y autoría con Dani Flow, forma parte del álbum Kittyponeo de Bellakath el cual contiene 18 piezas. Pero es este primer sencillo el que ya está dando mucho de qué hablar y generando polémica en redes sociales, aunque para algunos resultó muy romántico, tanto como para pedir matrimonio.

En un video que circula en redes sociales se observa la manera en la que una pareja interrumpe el recital de Dani Flow para darse un anillo de compromiso, los enamorados se llevaron los aplausos de los presentes y los señalamientos de varios usuarios en TikTok, quienes los criticaron por hacerlo justo con esa canción de fondo.

“Feliz de ser espectadora”, “Papá y como le pediste matrimonio a mi mamá …. Puesssss”, “El verdadero Romántic style in the world”, “Ese matrimonio está destinado a éxito ya que tiene la bendición de Dany Flow” y “que bonito que el romanticismo no a muerto”, son algunos de los comentarios que se leen de la publicación.

“Reggaeton Champagne” captó la atención del público gracias a su letra, ya que en el pedazo del sencillo en la que es Bellakath la que interpreta la melodía, asegura que llegó el momento de recitar un poema, pero se trata de varias oraciones en las que mencionan actividades sexuales.

Hilda Katherinne Huerta Diaz llama la atención no solo de sus fanáticos, sino también de varias personas que son muy importantes dentro de la industria, tal es el caso de Horacio Palencia, uno de los cantautores más reconocidos en México, a quien ya le fue solicitado una de sus letras para que la intérprete la estrella de la música urbana.

Reggaetón, champán-pán-pán-pán-pán-pán

Reggaetón, champán-pán-pán-pán-pán-pán

Mmm, jajajaja

Trr, trr, trr, trr

Dani flow

Y la Bellakath, what's up?

Yo estoy que te parto, y tu gato, barato

Brr, quiero que te pongas en cuatro

Baby, vamos a hacer un trato

Vente un fin de semana a Irapuato

Dani flow, el bellaco, sí

Hoy te toca dick en el hampton inn

Pito pa' ti si lo permite chuchín

Tengo mucha feria, cachín, -chín, -chín

Y mamasota prende el blunt, te hago el ron-toron-ton-ton

El estilo chacalón, de México el reggaetón

Para coger tengo un don y condón

Te mando a operar el culo con el doc que me adelantó el mentón

Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho

Yo sé que tú quieres verme, en el show te wacho

Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho

Mucho menos en el antro, si vengo con los muchachos

Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull

¿Quieres que te llene la carita de yakult?

¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cu?

Rosita a lo bubblegum, eso me parece cool

Reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán

Reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán

Yo no tengo problema si tú fumas hierba

Ojalá te dé tos para que saques mucha flema

Yo le pongo fuego, tú pones la leña

Y mientras el beat suena te recito un poema

Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene

Con todo respeto, espero no te moleste

Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes

Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres

Baby, ponme como quieras, eso no me molesta

Introdúcela completa, rosa, bien rico aprieta

Puedo ser tu puta, también tu princesa

Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta

Arriba de la mesa, santa clara de fresa

Atraviesa la cabeza cuando ya la tengas tiesa

A mí me gusta grande, me gusta bien gruesa

Reggaetón, champán-pán-pán-pán-pán-pán

Re-re-reggaeton, champán-pán-pán-pán-pán-pán

Ay, pero no puede ser, es dani flow

(Reggaetón, champán-pán-pán-pán-pán-pán)

Y la chica de las poesías, la bellakath

(Reggaetón, champán-pán-pán-pán-pán-pán)

En kittyponeo, la mafia del perreo

(Reggaetón, champán-pán-pán-pán-pán-pán)

Pu-pu-puma, tra

Pu-pu-pu-puma, tra

(Reggaetón, champán-pán-pán-pán-pán-pán)

What's up?

Pu-pu-pu-puma, tra

Pu-pu-puma, tra

(Reggaetón, champán-pán-pán-pán-pán-pán)

Reggaetón mexa

Pu-pu-pu-puma, tra

(Reggaetón, champán-pán-pán-pán-pán-pán)

Jajajaja