“El Secreto de Feriha”: Contén el parpadeo antes de ver cómo luce hoy el actor que hizo del hermano de Feriha

El Secreto de Feriha se estrenó en 2011 y se convirtió en una de las telenovelas turcas más exitosas en México y Latinoamérica. La historia protagonizada por Hazal Kaya y Çagatay Ulusoy, narra la vida de una joven humilde, que tras ganar una beca en una universidad de élite, decide mentir para aparentar que era millonaria, razón por la que es capaz de conquistar a ‘Emir’.

Ya han pasado 12 años del estreno de la novela y los artistas que fueron parte de esta historia siguen siendo muy recordados. Uno de ellos es Melih Selçuk, el actor hizo de ‘Mehmet Yilmaz’ el hermano mellizo de ‘Feriha’. Aunque en la ficción, el chico tenía cierto parecido físico con su hermana, ambos contaban con una personalidad completamente opuesta y siempre fue más ambicioso, por esto es que se ganó el repudio de los televidentes.

Melih Selçuk es el actor que hizo de ‘Mehmet Yilmaz’ el hermano mellizo de ‘Feriha’. | Crédito: Fox Turquía.

Desde pequeño, Melih Selçuk siempre soñó con actuar, sin embargo, no tuvo la oportunidad hasta el 2008, cuando estaba en la universidad. Él se encontraba en el comedor de su centro de estudios y vio un anuncio de un casting para una película, así que no dudó en participar a pesar de que era consciente que no tenía muchas posibilidades, ya que no había actuado antes.

Sin embargo, aquí empezó todo, ya que el personaje que buscaban para la película ‘Milk’ era un jugador sin experiencia, así que calzó perfectamente en este papel. Luego de esta experiencia, no dudó en seguir participando en varios casting hasta que llegó la telenovela “El secreto de Feriha” que lo lanzó al estrellato y fue la puerta para seguir brillando en el mundo de la actuación.

Actualmente, Melih Selçuk tiene 39 años y tras alcanzar experiencia en la actuación, el intérprete decidió desenvolverse tras las cámaras y dedicarse a la dirección. Es así, que ha dirigido su cortometraje "The Sixth Day" que ha sido bien criticado en su país de origen, Turquía.

Además, es uno de los actores que está en constante contacto con sus compañeras de "El Secreto de Feriha". Hace unos meses a través de las redes sociales, la recordada Feriha y Hande, compartieron una foto junto a Melih. Sin duda, tras el final de la telenovela, se creo un lazo de amistad muy fuerte que se sigue manteniendo hasta este momento.

Los actores de El Secreto de Feriha se volvieron a reunir. | Crédito: Instagram.

Fotos de Melih Selçuk

Actualmente, Melih Selçuk tiene 39 años y tras alcanzar experiencia en la actuación, el intérprete decidió desenvolverse tras las cámaras y dedicarse a la dirección. | Crédito: Instagram.

Desde que Melih Selçuk era pequeño, siempre soñó con la actuación. | Crédito: Instagram.

"El Secreto de Feriha" fue uno de los proyectos que lo lanzó al estrellato y le abrió las puertas al mundo de la actuación. | Crédito: Instagram.

