V de BTS según Spotify: sus seis canciones más escuchadas

Tae o V, como le quieras decir, es uno de los chicos que tiene un gusto más clásico a diferencia de los otros chicos de BTS. Sin embargo, esta lista de las canciones más escuchadas por V, tiene un poco de todo. Así que quédate en esta nota, si eres fan de las canciones románticas o de aquellas que te motiven al amor propio. ¿Listo para sumergirte a las canciones favoritas de V según Spotify?

1. End of the Road de Boyz II Men

La primera en la lista es End of the road, esta canción sorprendió a muchos de sus fans porque lo cantó en uno de sus lives. Según Spotify, esta es una de las más recientes añadidas a su lista de favoritas. El ícono del K-pop ha demostrado su amor por esta balada clásica que ha tocado los corazones de millones de oyentes.

2. I'm Gonna Be de Post Malone

Post Malone se ubica en el segundo lugar de su lista de reproducción personal. Además, porque el cantante, también la cantó en uno de sus lives, cuando pasó por un difícil momento con la salud de su abuelita y fue muy criticado porque se le veía apagado durante sus presentaciones. ¿Será que esta canción guarda un mensaje para el idol?

3. This view de Surfaces

En el tercer puesto de la lista de V se encuentra This view de Surfaces, una elección que muestra la diversidad de sus gustos musicales. Esta canción, quizás para muchas fue una sorpresa, pero quienes seguimos los lives del cantante. Sabemos que esta canción es tan espontanea como él.

4. Don't Let Me Down de Joy Crookes

La cuarta canción en la lista de reproducción de V es Don't Let Me Down de Joy Crookes. Esta canción es un poco más emotiva y la letra es un poco más pesada, hasta con cierta tristeza. Sin embargo, no se aleja del estilo de canciones que suele escuchar V.

5. Crazy Beautiful de Austin P. McKenzie

Crazy Beautiful de Austin P. McKenzie se lleva el quinto lugar en la lista de reproducción personal de V. La letra, es algo que no solo sorprendió al fandom, sino además del videoclip. Pero, al igual que la canción anterior, esta no es la primera vez que V nos sorprende con su selección de gustos en las canciones.

6. 17 de Pink Sweat$

Finalmente, la sexta canción en la lista de reproducción de V es 17 de Pink Sweat$. Esta canción, no es solo la favorita de V, sino también de JK y si aún no la has escuchado, también se convertirá en la tuya. 17 es puro romance desbordante. ¿Por qué esta pista ha logrado un lugar destacado en su selección musical?

Las preferencias musicales de V de BTS siguen siendo un misterio para muchos, pero estas seis canciones destacadas nos brindan una visión fascinante de su diversidad musical. ¿Cuál es tu favorita de la lista? ¡Descúbrelo y únete a la conversación!

