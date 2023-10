Cinco clásicos del terror a pocos días de Halloween y el grave error que cometí al verlos

El rugido del viento nocturno y el crujido de las ramas contra mi ventana parecían un coro macabro mientras me sumergía en el mundo de los clásicos del terror. La búsqueda en Internet sobre este tema me llevó a pensar que sería una genial idea ver cinco de las películas más aterradoras antes de la noche de Halloween.

La tarea estaba hecha, sin embargo, lo que no sabía en ese momento es que cometería un grave error. A continuación, mi crónica sobre esta aterradora experiencia.

"Psicosis" (1960)

Comencé mi escalofriante maratón con la obra maestra de Alfred Hitchcock, "Psicosis". La historia de Norman Bates y su retorcida relación con su madre me dejó sin aliento. Cada sonido en mi casa se volvió una amenaza potencial, y no pude evitar mirar la ducha con recelo.

"El Resplandor" (1980)

Mi segundo error fue sumergirme en el clásico de Stanley Kubrick, "El Resplandor". La figura diabólica de Jack Nicholson persiguiendo a su familia en un aislado hotel embrujado me atormentó en mis sueños. Cada vez que vi a alguien en un pasillo de hotel, mi corazón latía con fuerza.

"El Exorcista" (1973)

Decidí darle un giro demoníaco a mi maratón con "El Exorcista". La lucha de Regan contra una posesión demoníaca me dejó con el alma en vilo. Empecé a escuchar ruidos extraños en mi casa, lo que solo alimentaba mi paranoia.

"El Silencio de los Corderos" (1991)

Continué mi viaje en el lado oscuro con "El Silencio de los Corderos". La mente maestra de Hannibal Lecter y el detective Clarice Starling me tenían al borde del abismo. Cada chirriar de la madera de mi casa parecía un susurro siniestro.

"Pesadilla en Elm Street" (1984)

Mi último y fatal error fue la pesadilla de Freddy Krueger. Las víctimas asesinadas en sus sueños hicieron que temiera el momento de cerrar los ojos. Mis pesadillas se mezclaron con la realidad, y no sabía si estaba despierto o atrapado en un mundo de terror.

Mi maratón de películas de terror me dejó una profunda impresión. Cada sombra, cada ruido, cada rincón de mi casa parecía albergar un espíritu maligno o una presencia siniestra. A pocos días de celebrar Halloween, mi error me había convertido en una víctima de mi propia creación. A veces, las historias aterradoras traspasan la pantalla y se instalan en tu mente, y descubrí que, en mi caso, enfrentar estas pesadillas cinematográficas fue un grave error. Ahora, solo espero que el día de Halloween me encuentre a salvo, lejos de la oscuridad y el miedo que estas películas despertaron en mí.

