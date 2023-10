"Así cambió mi forma de ver el K-pop": 5 canciones que todos debemos escuchar para amar a los idols

Hace algunos años, el mundo del K-pop era un misterio para mí. Pero una serie de encuentros musicales me abrieron las puertas a este género, y me hicieron ver a los idols de una forma completamente nueva.

En este recorrido, he seleccionado cinco canciones del K-pop que considero esenciales para aquellos que deseen adentrarse en el fascinante mundo de estas superestrellas musicales.

"Gangnam Style" - Psy (2012)

El himno que puso el K-pop en el mapa mundial. "Gangnam Style" es una mezcla de contagiosa música pop y un videoclip extravagante que se convirtió en un fenómeno global. Esta canción no solo me hizo bailar, sino que también me mostró el potencial internacional del K-pop.

"Blood Sweat & Tears" - BTS (2016)

BTS ha sido un fenómeno imparable, y "Blood Sweat & Tears" es una obra maestra que fusiona elementos de pop, hip-hop y R&B. La coreografía impecable y el estilo único de BTS me hicieron ver que el K-pop es mucho más que música; es un espectáculo completo.

"Ddu-Du Ddu-Du" - BLACKPINK (2018)

Este himno de BLACKPINK combina una producción audaz con letras empoderadoras y una presencia en el escenario asombrosa. La canción me mostró que las chicas del K-pop son igual de influyentes y talentosas que sus contrapartes masculinas.

"Fancy" - TWICE (2019)

TWICE es conocido por su estilo alegre y adictivo, y "Fancy" no es la excepción. Esta canción me hizo entender que el k-pop puede ser un antídoto contra la tristeza, una explosión de color y energía.

"Monster" - EXO (2017)

"Monster" de EXO es una joya del K-pop que combina letras seductoras con un ritmo hipnotizante. Esta canción me hizo apreciar la calidad y la destreza vocal de los idols.

Estas cinco canciones son solo una introducción al vasto mundo del K-pop. Me mostraron que este género musical es mucho más que música pegajosa y coreografías asombrosas. El K-pop representa un movimiento cultural, una fusión de talento, creatividad y pasión que se manifiesta en los idols y sus seguidores.

Ahora, cada vez que escucho una canción de K-pop, siento que estoy explorando un universo musical y artístico en constante evolución. Los idols son más que simples estrellas; son creadores de experiencias que dejan una huella duradera en la música global.

