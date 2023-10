Song Kang en 'My Demon': te quedarás con la boca abierta al ver el nuevo K-drama que estrena el actor coreano

El 11 de octubre se confirmó que My Demon, una comedia romántica de fantasía, llegará a las pantallas de SBS todos los viernes y sábados a partir del 24 de noviembre, y está generando un gran entusiasmo en la audiencia. Este nuevo K-drama nos trae al talentoso Song Kang junto con Kim Yoo Jung. ¿Serán una pareja explosiva? Por las actuaciones que he visto antes, considero que sí y que el éxito de este K-drama está asegurado.

Trama de My Demon

La trama gira en torno a Do Do Hee (interpretada por Kim Yoo Jung), la heredera del Grupo Mirae, quien, a pesar de su frío corazón, se encuentra enamorada de un demonio llamado Jung Gu Won (interpretado por Song Kang). La historia toma un giro inesperado cuando Do Do Hee y Jung Gu Won contraen matrimonio, lo que lleva a la pérdida de poderes sobrenaturales de Gu Won.

Este 11 de octubre, se confirmó que My Demon, una comedia romántica de fantasía, llega a las pantallas de SBS. | Créditos: @sbsdrama.official

Do Do Hee, siendo una forastera en el Grupo Mirae, ha aprendido a ser desconfiada y cínica. Sin embargo, su vida da un vuelco cuando firma un contrato con el demonio Jung Gu Won, lo que desencadena una transformación extraordinaria en su vida. ¿Será Jung Gu Won su salvador o su destructor? Los espectadores están ansiosos por descubrirlo. Yo también. Consideremos que Gu Won también significa salvador en coreano. Dato no menor.

Kim Yoo Jung, la actriz que interpreta a Do Do Hee en la nueva serie My Demon. | Créditos: @you_r_love

Kim Yoo Jung, la actriz que interpreta a Do Do Hee, compartió su entusiasmo por el proyecto, afirmando que es un personaje carismático y una historia que le pareció fascinante. Ella espera mostrar una faceta completamente nueva de su talento y alienta a la audiencia a disfrutar de My Demon a finales de 2023. Song Kang se sumerge en el papel del demonio Jung Gu Won, que se convierte en el protector de Do Do Hee después de perder sus poderes.

Song Kang se sumerge en el papel del demonio Jung Gu Won en la nueva serie My Demon. | Créditos: @sonkang_b.

Song Kang expresó su felicidad por trabajar en esta producción y pidió a los fans que mantuvieran su interés y anticipación. Además, prometió que el proyecto estará a la altura de las expectativas. La serie My Demon está programada para su estreno el 24 de noviembre a las 10 p.m. KST en SBS. La audiencia está ansiosa por ver cómo se desarrolla esta historia de amor y magia. No te pierdas esta emocionante y mágica comedia romántica que estoy segura te mantendrá pegado a la pantalla los viernes y sábados.

