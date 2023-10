Eugenio Derbez revela los secretos detrás de su cinta Radical: "No queríamos que fuera una película que señalara"

Radical, la nueva película de Eugenio Derbez apunta a convertirse en otro éxito para el actor. No han sido poco los elogios que ha recibido por parte de los críticos que la vieron en el festival de cine de Sundance 2023. Tan solo la página Rotten Tomatoes, la cual se encarga de evaluar el trabajo audiovisual de diversos artistas, la tiene en una valoración de 93 por ciento, mientras que Internet Movie Data Base, la tiene en una puntuación de 8.1 sobre 10.

Para hablar al respecto, el protagonista de No se aceptan devoluciones tuvo una charla con Gonzalo Lira para la señal de televisión del Heraldo Media Group. Durante la conversación, el actor contó los pormenores de la producción que busca convertirse en su próximo hit.

"Encontramos la historia de este maestro, de este mexicano ingenioso que sin tener recursos en un ambiente totalmente hostil, logra sacar a unos niños de ser los peores evaluados a nivel nacional a los primeros lugares", dijo el hijo de Silvia Derbez.

En días recientes el actor ha estado en la boca de huracán por comentarios que hizo en una entrevista en 2018 con Adela Micha.

Ficha técnica de Radical, la nueva película de Eugenio Derbez

Dirección: Christopher Zalla.

Guion: Christopher Zalla y Joshua Davis.

Elecnco: Eugenio Derbez (CODA, los sonidos del silencio), Daniel Haddad (Backdoor), Jennifer Trejo (Saw IX).

Premios: Película Favorita del Festival Sundance.

Clasificación: mayores de 13 años de edad.

¿De qué trata Radical, la nueva cinta de Eugenio Derbez?

Sergio es un maestro que llega a enseñar a una comunidad rural en Tamaulipas. La región es azotada por el crimen organizado. Pese a las exigencias del sistema y la indiferencia de las autoridades estudiantiles, el docente buscará varias formas de hacerle ver a los niños bajo su tutela la importancia de soñar y encontrar otras opciones ajenas a la violencia.

La cinta se inspira en la vida de Paloma Noyola, quien fue declarada por la revista Wired en 2013 como la próxima Steve Jobs, debido a la capacidad que había demostrado en el área de matemáticas y que obtuvo la mejor puntuación a nivel nacional en la Prueba Enlace, una evaluación que se hacía a las aptitudes de los menores de edad en todo el país durante sexenios pasados.

La cinta se centra en una zona ubicada cerca de la frontera con Estados Unidos que es conocida como "El Basural", debido a su cercanía con un depósito de desperdicios humanos, en Matamoros, Tamaulipas. Esta producción aborda la forma en la que el docente fue un factor que definió la ruta que llevó a esta niña mexicana a entender su pasión por esta materia.

La historia narra la historia de Sergio, un maestro que rompió paradigmas en Tamaulipas.

Una cámara que cambia la visión de las cosas

Pese a que durante años Eugenio Derbez se ha negado a hacer comentarios políticos sobre la violencia en México, así como del crimen organizado, con esta película se encontró con la oportunidad de hablar de este tema sin necesidad de establecer una postura moralizadora.

Por tal razón, tanto él como el equipo de la cinta buscaron la mejor manera para hablar de la parte positiva de la historia del maestro de Paloma Noyola, quien sin tener recursos y con todas las cartas en su contra, se atrevió a romper paradigmas con resultados insólitos para la región.

La cámara juega un papel importante en esta producción.

La solución para esto fue hablar desde la perspectiva de los niños, lo cual quedó enmarcado en la cinta de forma gráfica por medio de los encuadres, los cuales se centraron en apuntar desde una región baja de la pantalla en gran parte de las escenas. De esta manera, añadió el esposo de Alessandra Rosaldo, se pudo contar una historia sin necesidad de atacar o señalar a nadie.

"Está colocada a la altura de los niños. Todo el tiempo la cámara está abajo y ves al maestro de abajo hacia arriba".

Con esta producción, apuntó, ve la posibilidad de sugerir a las autoridades escolares de México el que se tomen en cuenta esfuerzos como los de Sergio para que se ofrezca un mejor futuro a los menores de edad y a la vez se convirtiera en una oportunidad para generar el diálogo y lograr un cambio en el país.

Christopher Zalla, el director que se exilió en Guatemala

Una de las partes medulares para lograr esta historia, narró Derbez, se dio gracias a la intervención del director Christopher Zalla, a quien se tuvo que convencer para que fuera parte de este proyecto. De acuerdo con el protagonista de La Familia P. Luche, la labor fue complicada, debido a que el realizador llevaba varios años de "exilio" en Guatemala.

El motivo de esto fue que después de ganar un reconocimiento en el festival de Sundance por la cinta Sangre de mi sangre, Zalla pasó por un periodo de depresión ocasionado por la falta de trabajo.

El director regresó al cine después de una fuerte depresión y haberse exiliado en el extranjero. FOTO: IMDB

La depresión, el haberse mudado a Guatemala y no tener contacto con la industria hizo pensar a muchos que no volvería de dirigir; no obstante, cuando se le presentó la historia de Radical, no tuvo más opción que aceptar e inclusive montar su propio guion con la ayuda de Joshua Davis.

"Lo contactamos y estaba renuente a volver a trabajar".

Este proyecto, apuntó Derbez, fue muy significativo para la historia del profesional, debido a que con él volvió a ganar en Película Favorita del Festival Sundance.

Mira aquí el TRAILER de Radical, la pel��cula de Christopher Zalla

