BTS y sus cinco películas de terror que te recomiendan ver en halloween

Los chicos de BTS, en sus lives y entrevistas que han dado, siempre han demostrado su gusto por las películas. En una recopilación de alguna de ellas, anotamos algunas películas perfectas para ver en Halloween. RM, Jin, J-Hop, Suga , V, Jimin y JK nos dan pistas de sus películas de terror favoritas. ¿Te animas a verlo un viernes 13?

1. Chucky

En uno de los videos de Bangtan, Suga se disfrazó de Chucky el muñeco diabólico y cuando lo interpretó, lo hizo muy bien. Incluso tenía un cuchillo falso en la mano, que lo hizo muy parecido al mismo muñeco. Chucky también es un clásico del terror y aunque puede que no tener un alto nivel de terror, es una película que no puede faltar ver en la noche de Halloween.

2. It (Eso)

La segunda elección de los chicos de BTS es It (Eso) dirigida por Andy Muschietti. Con un payaso aterrador llamado Pennywise, esta película basada en la obra de Stephen King es una experiencia de terror que te mantendrá al borde de tu asiento durante toda la noche.

3. El aro

El tercer título en la lista es El aro. El suspense y la intriga se entrelazan en esta película, que también nos causó mucho terror cuando la vimos. Esta película, también es un clásico de Halloween que no puedes dejar de ver y más si es una recomendación de los chicos de BTS. ¿Te atreves a verla solo?

4. Sombras tenebrosas

La cuarta película que BTS recomienda para Halloween es Sombras tenebrosas, una película de Tim Burton. Esta película es fantástica, la narrativa de Tim siempre te transporta a la historia y no solo te espanta. BTS tiene en cuenta de los detalles también y el arte que se tiene que tener para hacer una película de horror. ¡Tienes que verlo!

5. Anabelle

Por último, BTS incluye a Anabelle en su lista de películas de terror. Esta historia, basada en un caso de real de los Warrens, ha logrado asustar a los chicos de Bangtan y es que no es de menos, se trata de una pelea con el demonio. Esta película, te aterrará de inicio a fin y si aún no lo has visto, tienes que hacerlo ya.

Este Halloween, los chicos de BTS te ayudan con sus favoritas para Halloween. Las elecciones de Bangtan prometen una noche de horror emocionante y aterradora. No te pierdas estas películas recomendadas por las estrellas del K-pop y prepárate para una noche de terror que nunca olvidarás.

