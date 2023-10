Tras el éxito de su nueva canción Shakira recibe duras críticas por esta razón

Shakira no logra salir de los escándalos en su vida personal, y ahora se le agrega el de los empleados. De todas maneras, en medio de la polémica que la rodea por los hechos de los trabajadores, la artista no ha reaccionado y aclarado nada al respecto ya sea porque no hay nada para decir o se encuentra con graves problemas.

Lo que sí ha hecho la colombiana es seguir publicando cosas en su Instagram con las que sigue generando todo tipo de reacciones, algunas mejores que otras. Con este clip inédito que colgó esta semana, la colombiana ha dividido las opiniones, incluso entre los fans de su música que no entienden que pasó realmente.

Shakira. Fuente: Instagram @shakira

¿Qué es lo que hizo esta vez Shakira en Instagram?

Shakira publicó un video inédito de su viaje a Malibu donde grabó con Fuerza Regida. Unas imágenes que demuestran su reacción al escuchar el resultado final del tema. Pero ahí no queda la cosa, lo que ha llamado poderosamente la atención, ha sido la parte de la canción que ha publicado. ¿Adivinan cuál es?

Por lo que se escucha en Instagram: "...Pero ahí está mi suegro que no pisa sepultura", dice mientras sus compañeros tratan de taparle la boca a modo de broma al mencionar esta parte tan fuerte de la melodía. Los comentarios en su publicación han variado un poco respecto a otras ocasiones pues hay más críticas. Primero, porque a algunos no termina de convencerles este estilo y echan de menos sus baladas. Otros, porque se muestran cansados de las indirectas constantes.

"¡Shakira me encantas! Pero siento que estás perdiendo tu estilo intentando de incursionar en todos los géneros", "Nunca pensé ver a Shakira cantando música tan fea. Espero esta sea la última canción insultando a Piqué o a su familia", "Es el abuelo de tus hijos, un poco de respeto", añadieron algunos.

SIGUE LEYENDO

Shakira: revelan el apodo que le puso al papá de Piqué, aseguran que culpa a la familia de su ex de todos sus males

VIDEO | Shakira: ¿quién es la mujer que empujó la cantante colombiana en la calle?