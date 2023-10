Paige Spiranac anuncia su calendario 2024 y deja boquiabiertos a sus fans

Paige Spiranac se volvió tendencia de nueva cuenta con el lanzamiento de su tan esperado calendario 2024. Aprovechando su inmensa popularidad en las redes sociales, la ex golfista compartió una imagen en sus historias para promocionarlo y reveló también cuánto costará. La joven celebridad del golf, conocida por su estilo glamuroso y su presencia en línea, de nuevo recibió decenas de halagos.

Spiranac, de 30 años, dejó el golf profesional para dedicarse a ser influencer, sin embargo, nunca ha dejado de hablar de su pasión. Ahora hace análisis deportivos, fitness, cosplays e incluso presume sus mejores atuendos y bañadores. En Instagram suma más de 3.9 millones de “followers” y en “X” más de 927 mil, lo que la convierte en un fenómeno de Internet.

Sus fans aseguraron que lo comprarán. Foto: @_paige.renee / Instagram.

¿Cuánto cuesta el calendario de Paige Spiranac?

También reveló una foto como adelanto de lo que se puede esperar en su calendario se le ve con un microbikini dorado rodeada de un entorno selvático. Esta instantánea promete ser solo una muestra de lo que los aficionados pueden esperar de las 12 nuevas imágenes que componen su calendario. Tiene un costo de 32 dólares y muchos de sus fans aseguraron que lo comprarán cuanto antes.

Recientemente aseguró que siempre fue su sueño. Foto: @_paige.renee.

Recientemente, en una entrevista con el New York Post, Spiranac expresó su emoción por finalmente realizar un sueño de toda la vida. "Siempre he querido hacer un calendario, porque vengo de una familia de calendarios", reveló con entusiasmo. Esta nueva empresa representa un hito importante en la carrera de la ex golfista y promete ser un éxito entre sus seguidores ávidos de contenido exclusivo.

Paige Spiranac se defendió de los “haters”

Sin embargo, la popularidad de Paige Spiranac no se limita solo a su destreza en el golf y sus sesiones de fotos. La influencer también se ha destacado por su elección de atuendo cuando juega al golf, una elección que ha generado debates y críticas en línea. En respuesta a los comentarios críticos sobre su estilo de vestir, Spiranac no se ha amedrentado

Es muy carismática. Foto: @_paige.renee / Instagram.

Ha cuestionado la "hipocresía" en la reacción en línea de las mujeres hacia los jugadores de béisbol sin camiseta en comparación con los comentarios que ella recibe. En una entrevista con Sports Illustrated, Paige Spiranac dijo que como ex gimnasta se sentía cómoda usando ropa ajustada y minimalista, y esta comodidad influyó en su elección de atuendo cuando comenzó a jugar al golf.

