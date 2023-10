Mar de Regil responde a todo el odio que le mandan por redes sociales: FOTO

Las celebridades a menudo se ven envueltas en controversias debido a sus opiniones o acciones, y esto puede generar debates y discusiones especialmente en redes sociales, pues las críticas y controversias pueden surgir por una variedad de razones, como declaraciones públicas, acciones personales o incluso malentendidos y este es precisamente el caso de Mar de Regil.

Mar es hija de Bárbara de Regil, quien ha estado involucrada en diversas producciones televisivas y ha ganado notoriedad en los medios de comunicación. Su popularidad ha crecido en gran parte debido a su papel en la serie de televisión "Rosario Tijeras" y a su participación en programas de acondicionamiento físico, donde comparte consejos de ejercicio y vida saludable.

Bárbara de Regil tuvo a Mar a los 16 años. Foto:IG @barbaraderegil

Sin embargo, en más de una ocasión la famosa ha sido centro de críticas debido a las expresiones que ha tenido en redes sociales, algo que desde pequeña ha puesto a Mar de Regil en el centro de los reflectores, quien ahora crea sus propias polémicas e incluso se ha vuelto creadora de contenido y recientemente causó polémica por vender pinturas calcadas de obras ya existentes.

Así como se ha ganado fans, también se ha hecho de detractores, y ahora a través de su cuenta personal de Instagram le han preguntado si le afecta cuando los internautas le tiran "hate", es decir odio, a lo que la famosa contestó que al inicio si fue muy duro para ella.

"La verdad es que antes sí, pero hoy en día estoy tan bien conmigo misma que sé que la gente que me "odia" y me tira hate es gente que no me conoce y le ve lo malo a absolutamente todo lo que hago, soy un ser humano y no soy perfecta así que no, ya no me afecta, digo no está muy padre JAJAJJA pero ni modo", dijo al contestar una pregunta en sus redes.