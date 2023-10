La película bizarra de Netflix basada en exitoso libro que te pondrá a temblar; no es para sensibles

Estamos a mitad de semana, momento ideal para relajarse y ver una película que te lleve a explorar tus emociones más arriesgadas, este es precisamente el caso de la cinta "Lawless" o por su título en español como "Los ilegales", se trata de una película estadounidense de crimen y drama dirigida por John Hillcoat, lanzada en 2012, la cual ha sido calificada como sumamente perturbadora y bizarra.

Esta cinta está basada en la novela "The Wettest County in the World" de Matt Bondurant, que se inspiró en la historia real de la familia Bondurant y su participación en el tráfico ilegal de licor durante la Ley Seca en Estados Unidos. La historia que vemos en este arriesgado filme se desarrolla en Virginia durante la década de 1930, en plena Ley Seca.

El filme te atrapará si disfrutas las emociones fuertes. Foto: iMDB

¿De qué trata la película "Los ilegales"?

Nos muestra la historia de tres hermanos, Forrest (interpretado por Tom Hardy), Howard (interpretado por Jason Clarke) y Jack Bondurant (interpretado por Shia LaBeouf), dirigen un negocio ilegal de fabricación y distribución de licor en su área rural. A medida que su éxito crece, también atraen la atención de la ley y de otros criminales locales.

La trama se centra en la lucha de los hermanos Bondurant para mantener su negocio en funcionamiento a pesar de la presión de la ley y la violencia de los rivales, incluido un agente especial sádico interpretado por Guy Pearce. Mientras tanto, Jack se enamora de una joven mujer interpretada por Jessica Chastain y se ve arrastrado a la peligrosa vida de su familia.

"Los ilegales", una cinta sólo para mayores de edad

"Lawless" es conocida por su atmósfera sombría y violenta, que refleja la dureza de la época y la vida de los contrabandistas de licor, pero además de su llamativa trama, el filme destaca por su brillante elenco, el cual incluye a actores destacados como Tom Hardy, Shia LaBeouf, Jessica Chastain, Mia Wasikowska y Guy Pearce, quienes ofrecen actuaciones sólidas y convincentes.

"Los ilegales" se filmó en diversas locaciones, incluyendo Georgia y Carolina del Norte, para capturar la ambientación histórica de la década de 1930 y destaca por sus escenas extremas, las cuales exploran temas de crimen, violencia y supervivencia en un periodo histórico particularmente tumultuoso de la historia de Estados Unidos.

