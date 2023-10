Giovanni Medina enfurece con una fan de Geraldine Bazán y arremete por tomarle fotos a lado de su novia

La supuesta relación entre Giovanni Medina y Geraldine Bazán sigue dando de qué hablar y todo indica que la pareja está decidida a mantener los detalles alejados de los reflectores, pues se reveló que el empresario habría obligado a una fanática a borrar la fotografía que le tomó mientras estaba junto a la actriz y sus hijos. Todo pese a las postales que se han revelado de ellos disfrutando de una romántica cita y junto a sus pequeños de vacaciones en Disney.

De acuerdo con “Pepillo” Origel en su programa “Con Permiso”, sí existe un romance entre el ex de Ninel Conde y Geraldine Bazán aunque se desconoce el motivo por el que lo siguen negando. El periodista de espectáculos relató que la pareja fue vista en una obra de teatro y ante esto una fanática les tomó una fotografía, algo que habría molestado a Medina quien no dudó en acercarse a ella para pedirle que borrara todo rastro de la postal con que dejaría en evidencia su romance.

“Estaban en el teatro y estaban juntos, una señora de más atrasito agarró el teléfono y le tomó la foto. Giovanni, no en plan grosero, pero sí va y le dice: ‘Señora, por favor, no esté tomando fotos’”, la mujer se justificó asegurando que su hija es fanática de Geraldine Bazán, pero no fue suficiente para que el empresario se detuviera y se cercioró de que no quedara en aquel teléfono ninguna fotografía que pudiera comprometerlo.

¿Geraldine Bazán confirma romance?

Aunque han surgido fotografías con la que se confirma el romance entre la actriz y el empresario, fue Geraldine Bazán quien en un encuentro con los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México -al que llegó junto a sus hijas y acompañada de Giovanni Medina- se encargó de poner fin a los rumores y dejó claro que no existe nada más que una buena amistad entre ellos por sus hijos.

Geraldine Bazán niega romance con Giovanni Medina. Foto: IG @geraldinebazan

“No hagan rollos donde no hay, somos amigos desde hace muchos años. A ver, ese es el problema, ustedes siempre le ponen fuegos artificiales donde no hay y le hacen chismes donde no hay. Ahora sí que ‘oídos sordos a palabras necias’, no hay por qué hacer cosas donde no lo hay, todos buena onda, nuestros hijos se llevan super bien, digamos que hemos hecho como un buen ‘team’ de papás solteros”, dijo la actriz en entrevista retomada por “Ventaneando”.

Por otra parte, Giovanni Medina no dejó claro lo que existe entre él y la ex de Gabriel Soto, por lo que decidió cambiar drásticamente de tema al hablar del cumpleaños de su hijo: “Yo tengo un trabajo que es algo muy sensible, muy delicado y de muy alta importancia, entonces les pido un poco de empatía en el sentido en el que no puedo estar abriendo mi vida persona

SIGUE LEYENDO:

Grettell Valdez sale en defensa de su mejor amiga y desmiente romance de Geraldine Bazán con Giovanni Medina

Niurka Marcos aconseja a Geraldine Bazán por supuesto romance con Giovanni Medina: "Que le saque lo que pueda"