Bella Thorne le da un giro al escote “underboob” con bikini morado y revelador look de crochet

Aunque el verano llegó a su fin los atuendos playeros siguen invadiendo las redes sociales y ganando halagos para las famosas que los lucen, pues algunos aún disfrutan de los últimos días soleados de otoño con lujosas vacaciones. Tal y como lo hizo Bella Thorne, quien celebró su cumpleaños 26 con un delicado conjunto de crochet en color morado a juego con su bikini para el que optó un escote “underboob”.

“Cumplí 26 rodeada por el océano, aire fresco y todos los amigos que una chica podría pedir. Me siento muy afortunada”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto a un video que derritió a sus fans y acaparó las miradas, pues en él modela junto a la alberca su look para el que optó por un estilo romántico con una falda tipo lápiz que ajusta perfectamente a su figura y tiene transparencias al igual que el top, un toque sexy que no puede faltar en cada uno de sus atuendos.

Bikini morado con el que Bella Thorne celebró su cumpleaños 26. Foto: IG @bellathorne

El conjunto dejó al descubierto su traje de baño que le permitió presumir su envidiable figura gracias a su diseño brasileño en el bikini, ideal para quienes buscan un bronceado perfecto. Lo completa el sostén estilo “underboob” que durante verano llevaron con éxito celebridades como las Kardashian-Jenner, aunque la actriz de “The Babysitter” lo llevó a otro nivel con un escote halter cruzado para mayor sensualidad.

Estilo sexy para otoño inspirado por Bella Thorne

La estrella de OnlyFans posee un estilo único y divertido con toques juveniles que la mantienen en tendencia. Aunque esta temporada la elegancia es parte de los atuendos y, por ello, Bella Thorne no duda en añadirlo en estampados que también van de la mano con lo sexy que es ya su sello en cada look que siempre inspira a sus fanáticos, quienes están dispuestos a replicarlo cada temporada.

Look elegante de Bella Thorne con escote profundo. Foto: IG @bellathorne

Ejemplo de ello es el body que lució Bella Thorne con estampado en tonos blanco y negro, una vez más el escote halter parte de sus looks. En esta ocasión añadió una pronunciada abertura que dejó poco a la imaginación y, finalmente, combinó con. Una falda de satín verde que le da el toque divertido parte de sus atuendos. Complementó con un peinado recogido relajado y una minibolsa de brillantes.

Para quienes buscan algo más sofisticado, el “total look” de Bella Thorne en color negro con top strapless es el mejor aliado. El encaje es garantía de elegancia y romance en cualquier atuendo, algo que sabe muy bien la estrella de OnlyFans por lo que también lo llevó en su falda larga parte del atuendo que tiene transparencias para no abandonar la sensualidad que ya es parte de sus postales en las que le llueven halagos.

Bella Thorne con elegante look de encaje. Foto: IG @bellathorne

