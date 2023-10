Tunden a El Yaki por su próxima colaboración con Yahritza y su Esencia y amenazan con dejarlo de seguir

Lo que El Yaki pensaba era una buena noticia para sus seguidores, se convirtió en una ola de críticas para el exvocalista de Banda El Recodo, pues la estrella grupera anunció a través de su cuenta en Instagram la colaboración con una polémica agrupación, situación que incomodó a sus seguidores quienes rápidamente replicaron y amenazaron con dejarlo de seguir.

Con quien El Yaki tiene programada una nueva canción para estrenar en los próximos días es con Yahritza y su Esencia, tres jóvenes cantantes quienes se llevaron el desprecio de los mexicanos hace unos meses y que tras declaraciones para revertir su “error” no han logrado obtener el perdón de la audiencia.

Las personas que vieron la publicación fueron duros con el intérprete de temas como “Dile a tu orgullo”, “Déjalo así” y Nomás este rey” por mencionar algunas de las canciones que hizo famoso, una de las cosas que describieron es que no apoyarán la colaboración y que podrían dejar de seguir las redes sociales del grupero.

“La poca fama que tenías wey y vienes con esa we, si ya sabes que los mex no olvidamos”, “Por qué te juntas con ellos, antes eras chido”, “Valiendo chetos pos a dejar de seguir al yaquelin” y “Yaki eres unos de mis favoritos artistas pero esta colaboración con este grupo no la escucharé”, son algunas de las opiniones de las personas.