"Shakira es tacaña": exchofer se va en contra de la cantante y su hermano por malos tratos

En las últimas semanas el nombre de Shakira ha estado en medio de la polémica debido a que se han destapado supuestos malos tratos que tiene hacia sus empleados. Esta vez salió un exchofer ante los medios para hablar de su experiencia trabajando con la cantante colombiana, con la que no tuvo una buena relación, pues así lo dejó ver al declarar que es una "tacaña" y que además permite que su hermano, Tonino Mebarak, le falte al respeto a sus colaboradores.

Después de que la intérprete lanzó "El Jefe", un tema musical en donde expone la explotación laboral y el caso de su niñera, que fue despedida por Gerard Piqué al describir que estaba engañando a la artista; hubo muchas personas que trabajaron con ella que rompieron el silencio y destacaron que la colombiana también es una "mala jefa". Ahora, una de las personas que fue su conductor durante aproximadamente 10 días, dio a conocer que él también recibió malos tratos, sobre todo de su hermano.

El hermano de Shakira le grita a los empleados

De acuerdo a las declaraciones del hombre, la intérprete de "Te Felicito" tenía peticiones fuera de lo común y hasta cierto punto peligrosas, como por ejemplo, el solicitar al conductor que bajara el espejo del retrovisor, esto para que nunca tuviera contacto visual con ella. “Debía voltear el espejo central del vehículo hacia abajo porque, según ellos, podías tener la tentación de mirarla”, dijo el exempleado, quien aseguró que esto no solo se lo pedía la cantante, de 46 años, sino también su hermano, Tonino.

El sujeto, que mantuvo el anonimato, destacó que recibió los peores tratos por parte del hermano de la colombiana, y que esta no hizo nada al ver las acciones de su familiar. “Tonino se sienta en el asiento del copiloto y te grita continuamente”, declaró, para después revelar que la cantante: “juega a que ella es ajena a la situación, cuando Shakira es totalmente consciente y presencia de manera benévola cada una de las situaciones negligentes”.

Por otra parte, destacó que Tonino Mebarak acusa a los trabajadores de la artista de dar información a la prensa, sin embargo, es él quien es la principal fuente. “Culpa a chóferes y empleados de cualquier índole de filtraciones, cuando era él el que estaba totalmente compinchado con los paparazzi, claramente les daba indicaciones por teléfono, por ejemplo: ‘Shaki ya no sale’”, reveló el ex conductor de Shakira, que también despotricó contra la artista.

Acusan a Shakira de ser tacaña con sus empleados

Asimismo, el hombre calificó a la intérprete de "Antología" como una tacaña, ya que aseguró que pedía favores a los empleados, sin embargo, ellos tenían que pagar y después no les quería regresar sus reembolsos. “No dan propina. Te piden encargos, que los adelantes tú de tu bolsillo y luego te ves prácticamente mendigándoles para que te devuelvan el importe que tú has anticipado de tu bolsillo para sus caprichos”, destacó en exchofer de Shakira, que se une a la serie de denuncias contra ella.

